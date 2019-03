VIDEO: Zkrvaveného Kyrgiose vybučeli diváci. Co je s nimi špatně? ptal se Australan

Acapulco Nelehké časy zažívá na turnaji v mexickém Acapulku tenista Nick Kyrgios, který na sebe přilákal pozornost při vítězství nad Rafaelem Nadalem, při němž soupeře zaskočil ‚nefér jednáním‘. Ve čtvrtfinálovém duelu se Švýcarem Wawrinkou tak neměl svou pozici vůbec jednoduchou, a ač se evidentně v jedné z výměn poranil, diváci jej vypískali. Na to Australan reagoval po svém.

Hned v úvodním gamu zápasu proběhla fantastická výměna, po které skončil Kyrgios na zemi. Stav byl 40-40, ale australský tenista se k pokračování neměl. Místo toho zamířil k umpiru, kde ukázal hlavnímu rozhodčímu poraněnou ruku, kterou si odřel o kurt. Sudí následně schválil ošetření poraněného místa, což se nelíbilo dívákům, ti začali bučet a pískat.

Diváci ale neviděli to, že si Kyrgios sedřel kůži na kĺoubech, což je velice bolestivé, a ve svých výlevech vůči Australanovi pokračovali i během doby, co jej lékař ošetřoval. Což tenistu viditelně rozladilo.

Sestřih celého utkání Kyrgios - Wawrinka. Inkriminovaný moment je v čase 0:40.

„Co je ***** špatně s těmito zatracenými lidmi?“ ptal se Kyrgios trenéra, který za ním na lavičku sešel. „Mám ruku do krve, co jsem s tím měl asi do pekel dělat? Je to šílené,“ stěžoval si Kyrgios, který věty prokládal řadou sprostých slov.



Australský tenista nakonec utkání zvládl. „Ve skutečnosti hraju lépe, když jsou lidé proti mně. Miluju to, v mé hře mě to posiluje,“ přiznal Kyrgios po zápase v rozhovoru. S výsledkem 7-5; 6-7; 6:4 postoupil do semifinále, kde jej čeká další těžký soupeř - John Isner.