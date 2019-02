VIDEO: Fracek Kyrgios rozzuřil Nadala. Podával spodem, provokoval fanoušky. ‚Nemá můj respekt‘

acapulco Nick Kyrgios si na turnaji v Acapulku připsal cenný skalp, ve druhém kole totiž porazil světovou dvojku Rafaela Nadala. Španělský tenista však australskému rebelovi nemohl po zápase přijít na jméno kvůli tomu, že se jej Kyrgios po celý duel snažil rozhodit nefér jednáním. „Nemá můj respekt,“ uvedl dvojnásobný vítěz turnaje po prohře 6:3, 6:7 a 6:7.

Podával spodem, hádal se s rozhodčím, nahlas se povzbuzoval a provokoval diváky. To vše kvůli tomu, aby rozhodil tradičně strojově hrajícího Nadala. A 23letému australskému „frackovi“ se to povedlo.

Přitom po prohraném prvním setu si stěžoval na žaludeční potíže. „Ale hrát budu, nebo mě média rozcupují,“ prohlásil mladý Australan.

A přestože musel odvracet tři mečboly soupeře, po téměř tříhodinové bitvě zvítězil a padl na zem, jako by vyhrál grandslamový turnaj.

Fanoušci jej ale za to vypískali a od Nadala si zasloužil jen chladné podání ruky u sítě.

Kyrgios však na to reagoval po svém. Fanoušky umlčel prstem před ústy a pak je hecoval, ať pískají ještě silněji, což pobouřilo Nadala.

„Je to hráč s ohromným talentem. Může vyhrát grandslam a pohybovat se na vrcholu žebříčku. Ale existuje důvod, proč je zatím tam, kde je. Postrádá respekt k veřejnosti, soupeřovi i sobě samému,“ vyslal vzkaz 72. hráči žebříčku ATP.



