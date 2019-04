Proč nikdo nemá na Federera s Djokovičem? Technologie a pozdní dospívání, říká trenér Nadala

PRAHA Rafaela Nadala trénoval dlouhých sedmadvacet let. Se svým synovcem ukončil Toni Nadal spolupráci v roce 2017, nicméně stále patří mezi vysoce respektované kouče. V rozhovoru pro El Pais si nebral servítky s mladou tenisovou generací. Na tu by podle něj platila stejná přísnost, kterou on uplatňoval na svého synovce.

„Žijeme ve světě plném technologií, kde se zdá, že věci řešíme novými metodami. Máme biomedicínská centra, statistiky a další vymoženosti. Ale pravda je, že děti jsou dnes horší než dříve. Když jsme s Rafou přišli na profiscénu, bylo nejlepším hráčům okolo 21 let. Jenže teď jsou TOP tenisté daleko starší,“ divil se Toni Nadal.



Světové jedničce Novaku Djokovičovi je 31 let, druhému Rafaelu Nadalovi 32, čtvrtému Rogeru Federerovi dokonce sedmatřicet. Mezi ně je vklíněn jen mladý Alexander Zverev, kterému bude příští týden 22 let.

„Zkrátka něco chybí. Děti dospívají později, příliš je chráníme a společnost je chce organizovat už v útlém věku. Řekl jsem to mnohokráte: ‚Co je dobré pro profesionálního hráče, nemusí být dobré pro dítě, které se v té době formuje,‘“ říká bývalý juniorský mistr Baleárských ostrovů ve stolním tenise.



Toni Nadal: "Rafael wants to continue playing, despite his physical problems. Until when? Who knows. Maybe two or three more years. What I’m saying is that Rafael is not a tennis player, he’s an injured person who plays tennis." (via We Are Tennis) pic.twitter.com/LfeFuIhorf