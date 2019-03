Tenisová válka o moc. Djokovič a Federer s Nadalem jsou ve při

PRAHA Velká trojka jde proti sobě. Tradiční kamarádi Novak Djokovič na jedné straně a Roger Federer a Rafael Nadal na druhé jsou ve sporu kvůli tomu, že se aktuální světová jednička Djokovič postarala o nezvolení dlouholetého šéfa ATP Chrise Kermodeho znovu šéfem mužského profesionálního tenisu.

Djokovič, jako prezident hráčského výboru při ATP, spolu s dalšími dvěma tenisty ve výboru rozhodl minulý týden o konci úspěšného šéfa tenisové asociace.

A to se velmi nelíbilo Federerovi, který den před volbami neúspěšně žádal Djokoviče o schůzku.

„Je to pro mě těžko k pochopení. Má (Djokovič) s celým příběhem hodně co do činění,“ postěžoval si Federer na Djokoviče.

Roger Federer a Novak Djokovič při společné čtyřhře na Laver Cupu

„Když jsem si chtěl s Novakem promluvit, neměl čas. Navrhl mi schůzku další den, ale to už bylo všechno rozhodnuté,“ dodal Federer.



Švýcar především nepochopil Djokovičovo rozhodnutí, když se mužskému okruhu daří víc než kdy dřív.

„Tour si vede dobře, máme výborné zápasy, prize money rostou, stadiony jsou plné. ITF se snaží být inovativní, ATP také. Jen politicky to vře. A mě zajímají důvody, proč tomu tak je,“ zlobí se dvacetinásobný grandslamový vítěz.



A rozhodnutí hráčů v čele s Djokovičem naštvalo i bývalou světovou jedničku Nadala. „Se mnou to také nikdo nekonzultoval. Nikdo se mě nezeptal na názor,“ divil se Španěl, který byl rovněž s Kermodem v čele ATP spokojen.

Hlavní výtkou Kermodových oponentů je fakt, že níže postavení hráči na žebříčku ATP nedostávají tolik peněz, jaké by si zasloužili.

Vasek Pospisil

Za všemi stál syn českých rodičů Vasek Pospisil, který obeslal hráče z druhé světové padesátky, aby šli proti Kermodovi.



A Djokovičovi se společný email hodil do krámu, protože měl na Kermoda pifku z toho důvodu, že po pouhých čtyřech letech existence zkrachoval bělehradský turnaj ATP, který pořádala Srbova rodina.



A to nemůže Djokovič údajně vydýchat dosud. Proto přesvědčil zbylé dva tenisty ve výboru, aby hlasovali pro Kermodův konec.

A zbylí tři členové ze strany tří grandslamů proti tomu nemohli nic dělat, protože pro znovuzvolení prezidenta je potřeba většina hlasů.

„Jsou potřeba zásadní změny,“ prohlásil po volbách stroze Djokovič bez toho, aniž by prozradil, kdo by měl mužský tenis řídit dál.



Mnohem sdílnější byl další z Kermodeho kritiků Andy Roddick, někdejší světová jednička.



„Tenis je jediným sportem, který nemá nezávislou reprezentaci. Hráči jsou produkt, ale nedokáží nic prosadit, protože to jsou vždy jejich tři hlasy proti čtyřem,“ přiznal Roddick problém dřívějšího vedení.



Ať tak či tak, nyní se zdá, že se před třemi naprostými krály světového tenisu vytvořila obrovská propast.