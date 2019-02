Ledecká je limitovaná sjezdařskými technickými dovednostmi, říká Záhrobský

BENECKO Sedí v útulné roubence na Benecku. „Dáte si sušenky a čaj?“ ptá se s úsměvem muž, který míval pověst obávaného rasa. Dnes je z něho kouč „na penzi“. Od kamen jde příjemné teplo a Petr Záhrobský (67), historicky nejúspěšnější český alpský lyžařský trenér, sleduje v televizi přenos z lyžařského super G ve švédském Aare, kde se koná mistrovství světa.

V tom Aare, kde se před 12 lety vyplnil Záhrobského životní plán. Na šampionátu v roce 2007 se jeho dcera Šárka stala světovou šampionkou ve slalomu a rodinný tým byl na vrcholu. „Říkal jsem, že vychovám mistra světa,“ líčí Záhrobský, který od roku 2010, kdy vypukly spory s jeho dcerou Šárkou, rozhovory dává jen zřídka. Nyní sleduje výkony Ester Ledecké a říká, že si bude muset vybrat mezi snowboardem a lyžemi.

Lidovky.cz Co to s vámi dělá, když se díváte na svahy v Aare? Tehdy jste završil jednu část sportovně životní cesty, vybavuji si, jak jste v cíli vzal v euforii Šárku na koně…

Pamatuju si to úplně přesně a podrobně. Jak šly tréninky, závody. Jsou to moc příjemné vzpomínky.

Radost. Trenér Petr Záhrobský vzal po dojezdu do cíle dceru Šárku na koně. Rodinný tým získal zlatou medaili ve slalomu na mistrovství světa v Aare v roce 2007.

Lidovky.cz Ester Ledecké, která loni nečekaně vyhrála v superobřím slalomu zlatou olympijskou medaili, se první závod na mistrovství světa nepovedl (v super G skončila 27. se ztrátou 2,80 s). Co jste tomu říkal?

Byl to jeden nepovedený závod. Jak na olympiádě všechno vyšlo, jak tam byla vyhovující nenáročná trať, krásné počasí, žádné velké zatáčky a sluníčko, tak tady se to obrátilo a nic nevyšlo. Bylo špatné počasí, nebylo vidět, byly před tím pády, které sehrály velkou roli, protože do podvědomí závodníka se dostala obava ze zranění. Když spadne (Lindsey) Vonnová, tak už to musí být. Trať byla úplně jiná, náročnější než na OH, velké zatáčky ve větších rychlostech a byl jiný povrch a jiný sníh. Takže se sešly všechny nevýhodné věci a proto to dopadlo, jak to dopadlo.

Lidovky.cz Myslíte, že se Ledecká může v alpském lyžování dostat do úzké světové špičky podobně jako se to povedlo vaší dceři Šárce? Po olympiádě to vypadalo, že už tam skoro je, ale teď se ukazuje, že má před sebou ještě dost práce.

Cesta do světové špičky není zavřená pro nikoho. U Ledecké se přeskočilo určité období, kdy z mladých juniorů nastoupila přímo do světového lyžování a ta představa, kterou do ní lidi vkládají, neodpovídá ještě technickým dovednostem závodnice. Pokud je trať, která jí sedne, moc nezatáčí, kde je start poměrně do roviny, kde dokáže využít svoji sílu, tak se může ve špičce objevovat. Ale musí jí vyjít všechno, jako se to stalo na olympiádě. Je zatím limitovaná sjezdařskými technickými dovednostmi. V poslední době několikrát spadla, většinou je to ve velkých rychlostech, kdy nezvládne zatáčku. Tyto dovednosti se získávají trénováním, což u ní chybí, protože jezdí i na snowboardu. Tu zatáčku nemůže projet stoprocentně, protože nemá zažitou rychlost, není tam správně položená, tak se stane, že odstředivá síla, kterou by měla dát do lyží, aby jí to jelo dopředu, jí vynese do strany. Ale je to nejlepší česká závodnice a to, že jezdí do dvacítky, je dobré.

Ester Ledecká na mistrovství světa v Aare.

Lidovky.cz Chápu to správně, že si podle vás bude muset vybrat, zda se věnovat snowboardu, nebo lyžím, pokud chce v lyžování opravdu prorazit?

Toto rozhodnutí musí přijít co nejdříve. To, co se dokázalo, už se dokázalo, je to dobré, ale stavět kariéru na tom, že to budu kombinovat, tudy cesta dál nevede. Sjezdařský sport, který se dělá ve vysokých rychlostech, kde hrozí nehody, vyžaduje, aby holky neměly najeté desítky kilometrů, ale je to o tisících a o tom se zatím Ledecké jen zdá. To prostě chybí. To je věc trenérů, aby jí na to připravili, nebo aby od toho šli pryč.

Lidovky.cz Aare důvěrně znáte, na tom svahu jste zažil úspěchy. Zeptám se možná naivně vzhledem k mnoha sporům, jež jste vedl s lidmi z lyžování, ale zeptám se: ptali se vás současní trenéři na vaše zkušenosti?

Ne, nikdo se mě neptal, vůbec nikdo.

Lidovky.cz České alpské lyžování se výsledkově propadlo v porovnání s tím, co bylo před deseti lety, kdy bodoval váš syn Petr i Ondřej Bank, vaše dcera získávala medaile, ale body sbírali i další. Dnes se prakticky kromě obojživelnice Ledecké do první třicítky žádný Čech nedostává. Čím to je?

Měl jsem asi před čtrnácti dny rozhovor se synem Petrem, má velice úspěšnou akademii, vede žáky, říkal jsem mu, mně se zdá, že ta příprava neodpovídá, máte málo naježděno. A on mi na to odpověděl, jestli si myslím, že kdyby ty děti měly trénovat jako tenkrát my, tak by mu v akademii zbyla tak třetina lidí. Dneska už to není o té dřině, nikomu se nechce tolik pracovat. To je odpověď na to, že výkonnost šla dolů. Není natrénovanost, nejsou najeté objemy branek, nejsou trenéři, kteří by byli ochotní tomu dávat tolik, co jsem dával já, nebo ti, co byli úspěšní.

Lidovky.cz Takže už lyžování závodníci nedávají maximum?

Neřekl bych, že nedávají maximum, ale to maximum je na jiné úrovni. To znamená, že jsou méně zdatní kondičně i technicky. Na té své úrovni tomu dávají maximum, ale to je, jak mladí dnes říkají, o tři levely jinde. Nechci jim křivdit, maximum dávají, ale nehodlají věnovat tolik času přípravě, nehodlají podstoupit utrpení, protože to je utrpení, když musíte trénovat na hraně, protože vrcholový sport je pozitivní utrpení.

Trenér Petr Záhrobský a jeho dcera Šárka po prvním velkém úspěchu - bronzu z mistrovství světa v roce 2005. Po zlatém triumfu. Trenér Petr Záhrobský a jeho dcera Šárka po příjezdu ze Švédska, kde vyhrála v roce 2007 slalom.

Lidovky.cz V zahraničí, ať už jsou to třeba Rakušané, nebo Švýcaři, to utrpení závodníci podstupují?

Oni to dělají na hraně, ale také výběr, který mají, je mnohonásobně větší, než u nás, takže šance, že se tam objeví dobrý závodník, je mnohonásobně větší. Oni mu dají dobré podmínky. Ale nemám o Rakušanech zase tak dobré mínění, protože dneska nemají vlastně žádné slalomářky, od doby (Marlies) Schieldové tam není nikdo. Takže nelze hovořit o tom, že Rakušané jsou nějací dobří trenéři. Ale Schieldová to byl produkt tatínka, starého Schielda, kterého znám osobně, a (Marcel) Hirscher je něco podobného, kdyby nebylo starého Hirschera, tak dneska Rakušané nemají takovou superhvězdu. I tam je individuální přístup. Kdyby nebylo Ledeckých, tak by Ledecká také nebyla a nemáme se o čem bavit.

Lidovky.cz Dlouhé roky razíte myšlenku, že kdyby se objem peněz, které má český svaz lyžování, rozdělil mezi daleko méně lidí, než dnes, tedy jen těm, kteří mají výsledky, tak by to pomohlo. Je toto podle vás cesta, kudy se musí české lyžování dát?

Za toto mě nikdo nebude chválit, ale moje zkušenost je, že do věku žákovského, případně do věku mladších juniorů by se o to měli starat rodiče, eventuálně kluby. Pokud ten junior uspěje, udělá titul mistra světa, tak by měl nastoupit stát. A pak by se to portfolio vyhozených peněz strašně zúžilo. A jednotlivcům by se vytvořily mnohem lepší podmínky. Zrovna když poslouchám pana (Milana) Hniličku (vládní zmocněnec pro sport – pozn. red.), tak moc nadšený nejsem. To jde jen o jiné rozdělování jinou agenturou, stávající ansábl na ministerstvu, těch 25 lidí, co tam je, je dostačující, akorát je potřeba je vyměnit, aby to dělali lidé, kteří mají erudici a vědí, o co jde. Ono se strašně peněz utopí v takových akcích typu všichni sportujeme a tak dále, tam se rozplyne tolik milionů. Nebo se postaví nějaké hřišťátko za xx milionů, to jsou hodně vyhozené peníze.