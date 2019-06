‚Lidem nevěřím, obzvláště mužům,‘ přiznává Kvitová. Teď bojuje s časem i vlastním tělem

PRAHA Když skončila druhá na letošním Australian Open, nikdo nepochyboval o tom, že se vrátila zpět. Nyní je ale zdravotní stav dvojnásobné vítězky Wimbledonu Petry Kvitové před startem jejího oblíbeného grandslamu velkou neznámou.

Svůj poslední zápas odehrála 16. května v Římě. Proti Řekyni Sakkariové prohrávala ve třetím setu už 0:4, načež utkání vzdala. Od té doby se v žádném utkání neobjevila, vynechala i podnik v Birminghamu, kde zvítězila v předešlých dvou ročnících a obhajovala zde 470 bodů do žebříčku WTA.

Všechny tenisové body ale ztrácejí smysl, když přijde řeč na jiný životní moment. „Měla jsem štěstí,“ vrátila se s reportérem Guardianu k události před vánočními svátky roku 2016, kdy ji v prostějovském bytě přepadl cizí muž. „Měla jsem obrovskou kliku. Mohla jsem skončit na hřbitově.“

Nakonec to odnesla „jen“ vážným zraněním levé ruky. I díky práci chirurga Radka Kebrleho a jeho týmu se dokázala vrátit zpět do profesionálního sportu.

„Nechodila jsem dlouho ven, byla jsem jen s těmi nejbližšími. Lidem nevěřím, obzvláště mužům. Možná právě proto teď žádného nemám,“ poznamenala devětadvacetiletá tenistka.

„Když jsem ve městě na ulici, téměř běžím. Občas mám strach, že je někdo za mnou.“

Přiznává, že se toho o sobě mnoho naučila. „Vždy jsem si myslela, že jsem bojovnice jen na kurtu. Jenže jsem nevěděla, že umím také zabojovat mimo hřiště. Ale ne fyzicky, spíš v mentální rovině, v emocích.“

Nyní bojuje opět, pro změnu se svým tělem, když se už měsíc potýká s natrženým předloktím, hodně atypickým zraněním, které většinou postihuje dolní končetiny.

„Proto není tolik zkušeností s hojivostí téhle oblasti. Při standardní léčbě by klidový režim při tom rozsahu zranění byl tak skoro pět šest týdnů,“ poznamenal profesor Pavel Kolář, jeden z nejlepších lékařů v zemi. Od té doby podstupuje tenistka intenzivní rehabilitaci. „Její stav se zlepšuje. O startu ve Wimbledonu se rozhodne na poslední chvíli,“ podotkl minulý týden její mluvčí Karel Tejkal.

„Je to dominantní ruka, je to forhend, takže je to těžké. Uvidíme,“ posteskla si vítězka Wimbledonu z let 2011 a 2014. Na druhou stranu i při případné absenci Kvitové bude mít Česko několik želízek v ohni.

Kdo lépe načasoval formu?

Světová trojka Karolína Plíšková má formu před prestižním grandslamem velmi proměnlivou. V květnu sice zvítězila na turnaji v Římě, od té doby ale paběrkuje. Z French Open se poroučela už ve třetím kole po souboji s Chorvatkou Martičovou a na prvním travnatém turnaji sezony v Birminghamu podlehla sestře Kristýně.

Australanka Ashleigh Bartyová slaví v duelu s Němkou Goergesovou.

Kromě ní budou patřit mezi české naděje hlavně šestnáctá hráčka světa Markéta Vondroušová nebo osmatřicátá Kateřina Siniaková, která ale do Wimbledonu vstoupí bez jediného vyhraného duelu na travnatém povrchu.

Hlavní favoritkou turnaje bude nejlepší hráčka letošního roku, Australanka Ashleigh Bartyová. Ta si v nedělním birminghamském finále poradila s Němkou Goergesovou a poprvé v kariéře získala trůn světové jedničky.

Kromě ní se hodně čeká tradičně i od Němky Angelique Kerberové, která obhajuje loňské vítězství na turnaji.

Nicméně nějaké překvapení je u žen daleko pravděpodobnější než u jejich mužských protějšků.

Ti mají klasické trio favoritů.

Roger Federer ve finále v německém Halle.

Loňské prvenství bude obhajovat světová jednička Novak Djokovič, který vládne s obrovským náskokem, jenž nyní činí 4470 bodů na druhého Rafaela Nadala.

Avšak o deváté vítězství ve Wimbledonu se bude pokoušet švýcarský elegán Roger Federer. Ten se v jednadvacáté sezoně mezi profesionály stále drží světové špičky, a ač mu v srpnu bude osmatřicet let, stále prohání i hráče, kteří by mohli být jeho syny.

Tak jako v nedělním finále v Halle, kde na trávě ve dvou setech vyučil o devět let mladšího Davida Goffina 7-6, 6:1.