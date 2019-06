Vondroušová je druhou nejmladší Češkou ve finále grandslamu, lepší je pouze Mandlíková

Paříž Nejmladší českou finalistkou tenisového grandslamu je Hana Mandlíková, které bylo v roce 1980 na US Open 18 let a sedm měsíců. Ve věku 18 let a deset měsíců Mandlíková poté dokonce vyhrála Australian Open. Jako "náctiletá" se Mandlíková ještě probojovala do finále Wimbledonu v roce 1981, to jí bylo 19 let a pět měsíců.

Do roku 1980 byla nejmladší českou finalistkou na grandslamu Martina Navrátilová, která se v roce 1975 probojovala do finále Australian Open ještě jako česká reprezentantka ve věku 19 let a dvou měsíců. Navrátilová poté postoupila i do finále French Open (to jí bylo 19 let a osm měsíců).

Třetí nejmladší českou finalistkou grandslamu řazeno podle věku v době prvního finále se v roce 1984 stala na Australian Open Helena Suková, v té době jí bylo 19 let a deset měsíců. Markéta Vondroušová je čtvrtou nejmladší Češkou, finalistka letošního French Open oslaví za tři týdny dvacetiny.