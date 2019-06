Tenis Vondroušové má koule, Markéta hraje mužské pojetí, říká vítěz French Open Dlouhý

Praha „Myslím si, že už má Honza Hernych Australanku bedlivě nastudovanou a Markétu kvalitně připraví. Ta je velká bojovnice a na kurtu nechá celé své srdce. Uvidíme, na co to bude stačit, celkový titul bych jí moc přál,“ tvrdí v rozhovoru pro Lidovky.cz vítěz French Open ve čtyřhře Lukáš Dlouhá.

Jak hodnotíte semifinálový zápas Markéty Vondroušové? Čím hlavně rozhodla?

Především chci říct, že je to neuvěřitelný úspěch. Podle mě zápas rozhodla neuvěřitelná bojovnost Markéty v obou setech, její výkon měl koule. Maky věděla, že když bude makat, tak postup do finále vyjde. Já si klidně myslím, že ani účast ve finále není koncem.

A její rozhodování v klíčových momentech utkání?

Na kurtu je ohromně sebevědomá. Co je hlavním rozdílem od ostatních tenistek, je její mužské pojetí tenisu. Nepřemýšlí, jestli je konkrétní bod jinak důležitý, ale hraje si to svoje. Vidím tam skvělou práci trenérského týmu, který jí pomohl nastavit ideálně hlavu, což nese svoje ovoce.

Na French Open neztratila Vondroušová ani set, může jí tento fakt pomoct před finále?

Neprohrát ani set? Já bych to bral jako neuvěřitelné plus, protože tím ušetřila i cenné síly, které ji ve finále mohou pomoci. Už ale finálová účast a její herní projev celkově ukazuje, že to má Markéta v hlavě srovnané.

Ve finále se utká s osmou hráčkou světa Bartyovou, se kterou v sezoně prohrála oba zápasy. Co změnit do finále?



Myslím si, že už má Honza Hernych Australanku bedlivě nastudovanou a Markétu kvalitně připraví. Ta je velká bojovnice a na kurtu nechá celé své srdce. Uvidíme, na co to bude stačit, celkový titul bych jí moc přál.

Už teď je jasné, že se Vondroušová po finále posune z 38. místa na 16. Myslíte si, že může do konce sezony nakouknout do elitní desítky?

Nerad bych to zakřiknul, ale určitě je to reálné. Primárně však bude záležet na zdravotním stavu. Být ale Markétou, tak bych vůbec nekoukal na žebříček a hrál, co to dá.

Čím si vysvětlit fakt, že český tenis neustále vychovává špičkové tenistky, kdežto mužšký tenis je delší dobu v ústraní, je to náhoda?

Je faktem, že tenistky hrají v poslední době prim. Je za tím určitě spousta tvrdé práce, které si pak všímají sponzoři a otevírají jim vrátka do velkého světa tenisu. Co se týče mužského tenisu, tak je tam ta základna určitě menší. V nastupující generaci je ovšem pár nadějných talentů, kteří by mohli navázat na úspěšné časy, kdy bylo pět mužů v elitní stovce. Myslím, že je to na dobré cestě.