Roční zákaz vstupu na NBA a tučná pokuta. Člen vedení Golden State pyká za svůj incident

Oakland Do hráčů se nestrká. To si odteď bude pamatovat i muž, jenž během středečního třetího finále NBA atakoval torontského basketbalistu Kyla Lowryho. Oním útočníkem byl miliardář Mark Stevens, člen vedení Golden State Warriors a zároveň jeden ze spolumajitelů klubu. Za své chování dostal exemplární pokutu 500 000 dolarů (11,4 milionu korun) a co víc: roční zákaz vstupu do hal na NBA.

Stevens napadl Lowryho poté, co basketbalista ve snaze zachránit míč mířící do autu vletěl až mezi diváky sedící přímo u hřiště.

Zatímco několik fanoušků, na jejichž klínech přistál, Lowrymu pomáhalo zpět na nohy, Stevens se po něm natáhl a strčil ho do ramene. Navíc prý utrousil několik vulgárních nadávek.

Domácí Golden State zápas nakonec prohráli 109:123 a Toronto se ujalo vedení v sérii 2:1 na zápasy. To však už Stevens naživo neviděl, neboť byl z haly vyveden. A to byl jen začátek, od vedení NBA rychle přišel mnohem vyšší trest.

Za chování muže, jenž je členem šestičlenné výkonné rady Warriors, se kalifornský klub omluvil hráči i klubu Toronto Raptors.



Své sympatie k Lowrymu vyjádřili také jeho soupeři. „Když se podíváte na video, tak je jasné, kdo se zachoval špatně,“ uvedl hvězdný rozehrávač Golden State Stephen Curry. Čin klubového spolumajitele odsoudil i kouč Steve Kerr.



Stevens trest od NBA přijal a kaje se. „Udělal jsem chybu a je mi to líto. Musím se příště chovat lépe a správně,“ uvedl.



Ani to ho však možná neuhájí od další, ještě tvrdší sankce. Podle Dylana Byerse z NBC News uvažují ostatní vlastníci Warriors, že Stevense přinutí podíl prodat.