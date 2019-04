Lídr Molinari bude před posledním kolem Masters čelit velkému tlaku Tigera Woodse

augusta Italský golfista Francesco Molinari je před finále Masters nejblíže zelenému saku pro vítěze. Po třech kolech má 13 ran pod par, ale dnes bude mimo jiné čelit útoku Tigera Woodse, který je o dvě rány zpět na děleném druhém místě společně s dalším Američanem Tonym Finauem.

Loni Molinari dokázal na majoru závěrečné kolo zvládnout, odolal i tlaku Woodse a zvítězil na British Open.

Tuší, že tentokrát to bude o něco těžší. „On (Woods) to tady miluje a hraje skvěle, takže to nebude vůbec lehké. Zkusím využít své šance, ale není to jen o nás dvou. Pořád je ve hře více hráčů,“ řekl Molinari.



Na čtvrtém místě o tři rány za Molinarim figuruje vítěz tří majorů Brooks Koepka z USA a ve skupině, která ztrácí pět úderů, je druhý hráč světa Dustin Johnson.

Brooks Koepka ztrácí na Molinariho tři údery.

Fanoušky ale elektrizuje Woods. Čtyřnásobný vítěz Masters zahrál ve třetím kole 67 ran, což bylo jeho nejlepší kolo v Augustě po osmi letech.



Přitom po úvodních pěti sobotních jamkách měl +1 za kolo. „Trpělivost,“ říkal si pro sebe před šestou jamkou a od té doby přidal šest birdie.

„Dostával jsem míč do správných pozic.“

Woods může přidat do své sbírky patnáctý titul z majoru, první po vleklých operacích zad a od roku 2008, kdy uspěl na US Open.

Do zeleného saka se bývalý první hráč světa a vítěz 80 turnajů na PGA naposledy oblékl před 14 lety.

Masters - po 3. kole: 1. F. Molinari (It.) 203 (70+67+66), 2. Woods 205 (70+68+67) a Finau 205 (71+70+64), 4. Koepka 206 (66+71+69), 5. Simpson (všichni USA) 207 (72+71+64) a Poulter (Angl.) 207 (68+71+68).

Už loni atakoval Woods titul z majoru. Na British Open dokonce ve finále chvilku vedl, ale nakonec uspěl Molinari, na PGA Championship skončil slavný Američan druhý.

„Je skvělé, že jsem zase v situacích, v kterých má na dosah major titul, což mě povzbuzuje,“ řekl Woods, jehož proměněné paty do birdie fanoušci na hřišti hlasitě oslavují.

Finau se dostal na druhé místo k Woodsovi díky osmi ranám pod par ve třetím kole. Na první devítce měl čtyři birdie a eagle.

„Už jako kluk jsem snil, že budu soupeřit s Tigerem o titul a budu poslední den v poslední skupině na majoru,“ řekl Finau, který hraje své druhé Masters. Loni skončil v Augustě desátý.

Otázkou je, jak bude finálové kolo vypadat. Podle předpovědi mají přijít bouřky. „Silný vítr může tohle hřiště hodně znepříjemnit,“ konstatoval Woods.