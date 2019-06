‚Sexy golf‘ pohoršuje britské sportovkyně. Při akci měly pomáhat nahé ženy

Londýn / Praha Spojeným královstvím lomcuje skandál. Akce, pojmenovaná jako „Nejvíc nezbedný a sexuální golfový den,“ rozpoutala v populárním sportu sérii protestů. Celá akce vadí zejména ženám, které si na událost hromadně stěžují.

Akce se má konat 16. srpna na předem neznámém hřišti v Essexu, pořádá ji agentura 4Play Productions. Podle popisu má během dne na greenech vypomáhat přes třicet „nahých a velmi sexy žen“.

„Nabízíme mužům velmi nezbedný sportovní zážitek, bude to velmi sexy den plný roztodivných potěšení. A ano, také si můžete zahrát golf,“ píše agentura na svém webu.



"Sexy, naughty golf day" with "naked bar ladies" in Essex this August causes controversy in the golfing community  https://t.co/DWG1SyUtd9



What do you make of this?! 樂 pic.twitter.com/wPEl38WZQh