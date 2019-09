Medveděv vs. fanoušci. Vyhrál jsem jenom díky vám, provokoval bučící diváky, kterým ukázal prostředníček

New York Pátý nasazený tenista na US Open Daniil Medveděv postoupil nad španělským veteránem Felicianem Lopézem po výhře 7:6 (7:1), 4:6 ,7:6 (9:7), 6:4 do osmifinále. O dost větší pozornost se však upřela na chování rodáka z Moskvy. Během utkání vztekle zahodil ručník, který mu nabídl podavač, aby poté ukázal prostředníček na fanoušky na stadionu Louise Armstronga.

Třiadvacetiletý Daniil Medveděv porušil formální pravidla chování na kurtu. Nejprve zahodil ručník, jenž mu donesl podavač, aby pak prostředníčkem reagoval na fanoušky, kteří na ruského tenistu bučeli. Medveděv utekl přímému trestu na kurtu, protože hlavní rozhodčí Damien Dumusois řekl, že tuto akci musí vidět sám, aby mohl moskevského rodáka potrestat.

Aktuálně pátý tenista světového žebříčku ATP neudržel emoce ani po zápase. „Chci, abyste všichni věděli, až půjdete dneska spát, že jsem vyhrál jenom kvůli vám. Energie, kterou jste mi dali. Byl jsem vyčerpaný, ale čím více jste to dělali, tím více chtěl vyhrát,“ provokoval Medveděv fanoušky. S odstupem času ale Medveděv ze svého chování vystřízlivěl a na dálku se omluvil.

„Pracuji na sobě a doufejme, že příště se budu chovat lépe,“ zpytoval svědomí Rus. V osmifinále amerického grandslamu narazí rodák z Moskvy na německého kvalifikanta Dominika Koepfera.