Měl jsem peníze, slávu, tituly i krásnou ženu, přesto byl život plný nicoty, vzpomínál Fury

Praha Ne nadarmo se říká, že koho chce Bůh potrestat, tomu splní jeho přání. „Měl jsem obrovské peníze, slávu, tituly. Krásnou ženu, rodinu a spoustu dětí. Úplně všechno,“ vzpomínal Tyson Fury. „A stejně jsem každé ráno nechápal, proč se vlastně ještě budím. Život byl prázdné místo, plné leda zkázy a nicoty.“

Bylo mu tak zle, že zvažoval, že nasedne do svého ferrari a „sroluje ho o zeď jako plechovku koly“.

Střih - a vida, co se děje teď.

„Na tlustého starého chlapa, co se neumí mlátit, to nebylo špatné, co?“ zubil se Fury jako mistr světa v těžké váze organizace WBA poté, co v Las Vegas zbušil americké eso Deontayea Wildera natolik, že jeho tým raději hodil do ringu ručník.

Fury měl k tomuto gestu sám blízko, ale z depresí povstal silnější.

Pro dnešní dobu milující komiksové hrdiny i antihrdiny by to byl výtečný filmový příběh. Syn bývalého boxera, skvělý talent, ale zároveň mluvka a neznaboh.

Tyson Fury bije Deontaye Wildera.

Chlap, co smetl svůj někdejší idol Vladimira Klička, ale pak se topil v drogách a alkoholu. Sportovec, co si uměl hlídat životosprávu asi jako děcko zavřené přes noc v cukrárně: „To, že už mám za sebou až příliš řádění, šťavnatých burgerů a piva, mi mělo dojít v devatenácti. Ale stalo se tak až o deset let později.“



Fury mezi svými velkými bitvami vážně připomínal spíš člověka nastupujícího na odtučňovací kurz. Pourážel, koho mohl, jenže co bylo, bylo. Začal dbát na fyzické i duševní zdraví. Každý večer se prý modlí. Málem neměl nic, ani život, teď už zase má všechno.

Šampiona Wildera ztloukl jak žito a Británie má svého sportovního hrdinu: i díky tomu, jak absurdně velké peníze kolem ringu vlají, je Furyho všude plno.



Jen tak mimochodem, starý není vůbec, pořád je mu pouhých 31 let. Vymyká se i tím, že má se svojí paní rovnou pět potomků. I proto jeho otec John jako host pořadu Good Morning Britain na synka přes obrazovku apeloval: „Chci, aby skončil kariéru. Dokázal už dost, víc ani nejde. Získal každý velký titul - na jeden život až až. Má rodinu a jeho děti si zaslouží mít tátu doma.“

Což je jeden úhel pohledu. Zároveň nelze přehlédnout, jaké možnosti se Furymu otevírají.

Tyson Fury na nohou, Deontay Wilder na podlaze ringu.

Peníze jsou generovány především z televizních práv, šampion úderů a zároveň výdělků Floyd Mayweather už za svůj souboj s ikonou MMA Connorem McGregorem inkasoval v roce 2017 těžko pochopitelných 275 milionů dolarů! O tolik si ani Fury ještě říci nemůže, ale ať se stane cokoli, zdá se, že tenhle svéráz nemůže prohrát.



Odveta s Wilderem? Možná. A pokud ne, pak třeba vyhlížená „Bitva o Británii“ s jiným přeslavným krajanem-boxerem Anthony Joshuou. Ostrovní média odhadují potenciální Furyho zisk za takový spektákl na 100 milionů liber (tři miliardy korun), pokud by se konal v Saúdské Arábii či v jiné bohaté blízkovýchodní destinaci. „Snovými kulisami by byl Londýn, ale kariéry těchto kluků jsou krátké a jdou tam, kde jsou peníze,“ přiznal Furyho promotér Frank Warren.

Jakožto kluk z kočovné irské rodiny si přezdívá Gypsy King, po víkendové výhře si navlékl hermelínový plášť a nasadil korunu. Tak řádí král!

„Lidi vidí můj pupek a pleš a myslí si, že neumím boxovat,“ pronesl. „Prošel jsem si různými potížemi, tři roky jsem nebyl v ringu. Svým největším kritikem jsem ale pořád já sám. Byť vím, že tohle byl fantastický výkon a slavný triumf, taky si uvědomuju, že můžu být lepší.“

Jeho ratolesti se táty na plný úvazek nejspíš jen tak nedočkají. To, že je v plné formě a zase se raduje ze života, se ovšem jeví jako dostatečná kompenzace.