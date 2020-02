Sedmikolová demolice a Tyson Fury je zpět na trůnu! Knockoutéra Wildera roznesl po ringu

LAS VEGAS Brit Tyson Fury splnil, co slíbil, a od první vteřiny šel za vítězstvím nad šampionem WBC Deontayem Wilderem . Obávaného knockoutéra zdolal v sedmi kolech, když přilétl z rohu „Bronzového Bombardéra“ ručník.

Pouze osmnáct obávaných pravaček trefil Deontay Wilder za necelých sedm kol odvety s Tysonem Furym. Celkem našel cíl ve 34 případech, co na tom, že si zlepšil procentuální úspěšnost oproti prvnímu setkání s britským rivalem.

Ten se zhruba polovinu času oproti prvnímu setkání dostal na de facto na stejná čísla. 82 trefených úderů, 58 „power punches“. „Boxeři jako Wilder nejsou zvyklý být pod tlakem. Šikanují druhé, ale nevoní jim, když někdo šikanuje je. Chci ho šikanovat,“ pronesl ještě před zápasem manchesterský rodák.

Nezůstal jen u slov. Od začátku je naplňoval v ringu, dostal šampiona WBC pod obrovský tlak. Údery i pohybem. Ve druhém kole mu rozbil nos a ret, ve třetím protrhl bubínek levého ucha, a hlavně poprvé v jeho profesionální kariéře poslal Wildera k zemi. V pátém znovu. Ano, byl mu odečten bod za stahování hlavy soupeře, ale to jej mrzet nemuselo.

Demoloval a demoloval svého protivníka, který plál v ringu jako prapor. K ničemu ho před téměř 16 tisíci platících diváků v MGM Grand nepustil.



A po 98 sekundách sedmého kola byl konec. Při dalším Furyho tlaku odmával „Bronzového Bombardéra“ ringový Kenny Bayless. Wilder se vztekal, zlobil, než mu Bayless ukázal na jeho roh a trenéra Marka Brelanda. Právě ten vhodil do ringu bílý ručník, na který zkušený sudí reagoval.

„Velký poklona pro Wildera. Přišel sem, vlezl do ringu a bojoval jako správný šampion,“ usmíval se po duelu jednatřicetiletý vítěz, který získal do sbírky pás poslední ze čtyř velkých organizací. A pokud se nestane nic bláznivého, velmi pravděpodobně dostane šanci je držet všechny současně, celý svět nyní bude vyhlížet jeho střet s krajanem Anthonym Joshuou (23-1, 21 KO), který má v držení tituly WBA, IBF a WBO.

Ano, ty pásy, které po výhře nad Ukrajincem Vladimirem Kličkem držel právě Fury. Navrch měl ještě titul The Ring Magazine, který dnes vybojoval též.



Každopádně, pokud nepředvedou Eddie Hearn, Bob Arum a Frank Warren nějaká kouzla, nejdříve bude muset Joshua splnit šampionskou povinnost federaci IBF duelem s Bulharem Kubratem Pulevem, který má mimochodem stejného promotéra jako Fury – Aruma.

Mimochodem, právě jeho – osmaosmdesátiletého veterána boxerského světa – „donutil“ Fury po duelu spolu s Warren zpívat. Vítězná serenáda prostě nemohla chybět.

Naopak Wilder pochopitelně smutnil. „Jsem v pohodě, něco takového se prostě děje. Nejlepší boxer těžké váhy dneska vyhrál. Ale byl to můj roh, kdo ukončil ten duel, já byl připraven bojovat dál. Mohl jsem toho udělat mnoho jinak, ale to mě neomlouvá. Jen bych si prostě přál, abych mohl padnout v ringu,“ pronesl smutně ex-šampion.



To Fury může slavit, byť nejspíše ne tak, jak předpovídal – ve společnosti alkoholu a lehkých žen. To mu nejspíše manželka nepovolí. Ale i po jejím boku si to jistě užije. Stejně jako 30 milionů dolarů a dle všeho první rekord – na vstupenkách utržili promotéři téměř 17 milionů dolarů, tedy nejvíce v historii zápasů těžkých vah.

A na další čísla se bude čekat, především na ta z prodeje PPV.

Stejně jako skutečnost, zda Wilder coby poražený aktivuje klauzuli o třetím duelu. Nárok na to má, stejně jako čas – přesně 30 dní. Zda se k tomu odhodlá, je ve hvězdách. A zda u toho bude se stejným trenérským týmem, se kterým kráčí celou profesionální kariéru, také…

„I ti největší v historii prohráli. Patří to ke sportu. K boxu. Jde o to, co si z porážky vezmeš. Dneska jsem nebojoval nejlépe, ale vrátím se a silnější. Děkuji všem za podporu, a hlavně se všichni vraťte domů zdraví a v pořádku,“ hlesl ještě Wilder, než vyrazil na vyšetření do nemocnice.

„Vrátí se, bude zase šampionem. Je to válečník. Ale teď je to tak, že král se vrátil zpět na trůn,“ dodal zakončil povídání v ringu Fury, který vládl po šesti kolech u všech tří bodových: 2x 59-52 a 58-53 (59-52 to měl i autor těchto řádků).