Nejsem rasista, dušoval se na tiskovce Fury. A poté urazil Wilderovu matku a odstartoval strkanici

Praha Boxerští fanoušci jsou na nohou. Už v noci na neděli se do sebe podruhé zaklesnou Američan Deontay Wilder a Brit Tyson Fury. Dva neporažení šampioni, kteří navíc skvěle ovládají také mediální záležitosti. Poslední předzápasová tiskovka budiž toho důkazem.

Setkání s novináři bylo od Wildera s Furym opět vodopádem slov, představením jejich výřečnosti. Jako by se snad ani nesetkali dva elitní boxeři, ale spíše komici a moderátoři. I když… sám Wilder už před pár dny poznamenal, že se po konci kariéry v boxerském ringu hodlá prosadit také na filmovém plátně.

Předtím se ale hodlá vypořádat s Furym a ukončit diskuze o tom, kdo z nich je lepší. První setkání předloni v prosinci totiž skončilo kontroverzní remízou. Proč kontroverzní? V očích většiny měl Brit vyhrát. A to přesto, že byl dvakrát počítán, jeho druhé postavení na nohy v kole číslo dvanáct je již nyní legendární. Mýtické.



„Posledně jsem něco začal a nedokončil. To tentokrát nehrozí. Sundám ho, zničím, ukončím ty pochybnosti. A je naprosto dokonalé, že se tak stane na během ‚Black History Month‘ (měsíc historie černochů, který se v USA poprvé slavil v roce 1970),“ pronesl neporažený šampion WBC, který ze 42 výher hned 41 zapsal před limitem.



Právě do tohoto tématu se ale nechtěl nechat Fury vmanévrovat, byť zmíněný „měsíc historie černochů“ uznává také Velká Británie. „Neřeším tyto rasové věci. Nejde o tento měsíc, nejde o duel černocha s bělochem. Odmítám se do něčeho takového nechat vtáhnout. Jsme dvě těžké váhy, dvě lidské bytosti. Nejedná se o rasovou válku, jde o bitvu dvou nejlepší těch těžkých vah,“ nechal se rodák z Manchesteru slyšet na tiskovce.



Tyson Fury se snaží rozhodit Deontaye Wildera.

Jenže posléze při pohledu tváří v tvář dle všeho svá slova upravil.



Když se oba více než dvoumetroví chasníci k sobě postavili, nejprve začali pohybovat hlavami, následně si vyměnili pár slov, po kterých Wilder svého vyzývatele, taktéž neporaženého – ve 30 duelech –, odstrčil.



Důvod?



„Jsi třetí nejlepší těžká váha na světě,“ zaznělo z úst Furyho.



„A kdo je ta druhá?“ zeptal se celkem očekávaně Wilder.



„Tvoje matka,“ kontroval Brit.



Ať už se v noci na neděli stane v ringu v MGM Grand v Las Vegas cokoliv, fanoušci se mají nač těšit. Už teď to je ostatně show, která mnohým po dlouhé vládě bratří Kličků – a také u kontrolovaného chování dalšího Brita Anthonyho Joshuy – chybí.



Přímý přenos hlavních zápasů galavečera vysílá od 3:00 hodin stanice Nova Sport 1, Wilder s Furym, kteří by si to měli vedle pásu WBC rozdat také o titul The Ring Magazine, by měli vstoupit do ringu po 5. hodině ranní.