Za knockouty i pro dcery. Boxerské rivaly Wildera s Ortizem pojí těžký osud dcer

PRAHA Podruhé v kariéře se proti sobě postaví americký boxer těžké váhy Deontay Wilder a jeho kubánský rival Luis Ortiz. A znovu nepůjde jen o pás mistra světa prestižní federace WBC.

Na první pohled je to tradiční boxerský souboj. Deontay Wilder se chystá k desáté obhajobě svého pásu světového šampiona a s vyzyvatelem Luisem Ortizem si vzájemně slibují demolici.

„Moc dobře víte, co můžete čekat. Tenhle zápas nepůjde na body. Takže si vezměte popcorn, dejte si pizzu a ujistěte se, že vás nebude nikdo rušit. A neupusťte mobil, protože určitě nechcete být těmi, kdo poté vzhlédnou a budou se divit: ‚Co se to stalo?‘“ perlil tradičně před novináři výřečný obhájce titulu.

Deontay Wilder na poslední tiskovce k odvetě s Luisem Ortizem.

„Tohle nebude na dvanáct kol. Buď sestřelí on mne, nebo já jeho. Moc bych si přál, abychom boxovali bez minutových přestávek,“ konstatoval suše jeho vyzyvatel.



Oba moc dobře vědí, o čem mluví. Když spolu boxovali prve, psal se 3. březen 2018 a byla z toho parádní desetikolová podívaná.

Dnes čtyřiatřicetiletý Wilder poslal o šest let staršího Ortize do počítání v kole číslo pět, jenže ten se nevzdal a v sedmém ho dostal do největších potíží profesionální kariéry.

Senzaci dotáhnout do konce nedokázal, po dvou minutách desátého dějství definitivně padl.

Nyní dostává druhou šanci. Nejen pro své boxerské kvality.



Rivalita i velký respekt

Ale i pro svůj životní příběh.

Příběh, který oba spojuje.

Psal se rok 2005, když se Wilder dozvěděl, že se mu narodí dcera Naieya. A také že se narodí s vrozenou vadou spina bifida, což je neúplné uzavření páteře.

WILDER vs. ORTIz v tuzemské televizi. Jejich očekávanou odvetu bude od 3:00 hodin v noci ze soboty na neděli vysílat stanice Sport 1.

Právě kvůli ní začal Wilder boxovat. Velká vysokoškolská basketbalová hvězda ze dne na dne ukončila studium a začala pracovat coby řidič kamionu s pivem.

Ovšem potřeboval vydělávat více. Vybral si box. Přes bronz na olympiádě v Pekingu se probil mezi profesionály a postupně také ke světovému titulu.

Díky výdělkům z boxu (za první setkání s Ortizem inkasoval 2,1 milionu dolarů, za odvetu by měl kolem 10 milionů) může poskytnout dceři maximální péči. Může pomáhat svým krajanům z rodné Tuscaloosy, kde stále žije.

A také Ortizovi. Kubánský „King Kong“ je stejně jako on obávaným knockouterem mezi šestnácti provazy, v soukromí ale milujícím manželem a rodičem.

Nejstarší ze tří jeho potomků – dcera Lis – trpí nemocí tzv. „motýlích křídel“, což znamená, že je extrémně citlivá na dotek nebo třeba teplou vodu.



„Do Ameriky jsem v roce 2009 přišel kvůli ní. Abych jí mohl pomoct zajistit maximální péči,“ naznačuje Ortiz, jenž by si o víkendu měl vydělat 7 milionů dolarů (za první střet s Wilderem bral 500 tisíc).

„Bylo by snadné říct, že už se mnou prohrál, že druhou šanci nedostane. Ale když už znám jeho příběh, dovedu se vžít do toho, čím si prochází, a chci mu ji dát. Pořád ho chci knockoutovat, ale i za to dostane nějaké peníze, kterými bude moct zabezpečit svoji rodinu,“ odhazuje na chvíli Wilder masku showmana.

Vymstí se mu tato lidská strana jeho osobnosti, nebo zapíše 41. k. o. při 42. výhře?