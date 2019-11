KOMENTÁŘ: Lev se nenažral, a tak má už zase hlad. Vémolovi vydržela pokora pár desítek hodin

PRAHA Sobotní vrchol galavečera OKTAGON MMA v pražské O2 areně skončil po 124 sekundách triumfem Slováka Attily Végha, který dokázal jako první knockoutovat českého „Terminátora“ Karlose Vémolu. A tuzemská scéna bojových sportů se tak vzpamatovává z pořádného šoku. Totéž platí i pro poraženého, který to ale opět pojal po svém.

Škodolibosti bylo v posledních dnech na sociálních sítích už hodně. Na jednu stranu si říkám, že všeho moc škodí, na druhou stranu si stojím za tím, že Karlos Vémola si o to řekl sám. Tím, jak se choval před zápasem. A vlastně i krátce po prohře, když doslova utekl z oktagonu a zavřel se do své šatny. Což jsem v podobném případě i předpokládal.

Zároveň je pravdou, že bez něj by skutečně tento sport nebyl v Česku a na Slovensku tak populární, jak je. Právě jeho jméno pomohlo obřímu boomu. Nejprve táhl organizaci XFN, od letošního února pak OKTAGON MMA.

Jenže i právě z těchto důvodů se nemůže on a lidé, kteří ho tak hrdinně brání, divit reakcím od diváků či fanoušků. Upřímně, Karlos Vémola je v tuzemsku pod obrovským tlakem, co ale mají říkat sportovci jako Cristiano Ronaldo, Leo Messi, LeBron James, Sidney Crosby a jim podobní?



To je při vší úctě úplně jiný level.

A až v takových chvílích se ukáže, jak silnou jste osobností. Až když se nedaří a ti, kteří vás plácali po ramenou, se najednou otočí zády.

Když se sportovec dostává z těžké rány (psychické i fyzické), kdy cítí, že se mu třeba nedostane takové podpory, jakou by čekal.

Karlos Vémola ukázal charakter, když přišel na pozápasovou tiskovou konferenci, přestože už byl v obklopení svého týmu na odchodu z haly. Pokorně, se slzami v očích mluvil o rozplynutí snu, o tom, že je zlomený, že dnes vyhrál lepší.

Bohužel pokora a charakter mu vydržely sotva 24 hodin. Už druhý den přišel s videem, které lidé kolem něj tak oceňují, ovšem je otázkou, zda oprávněně.

Vémola proslulý hláškou „Lvi žerou první“ na něm mluví o tom, že se stane pro Attilu Végha noční můrou. Že půjde tvrdě i za promotéry pro svou odvetu, kterou si zaslouží. Že si ji zaslouží skvělí slovenští fanoušci. Že nedovolí, aby se mu zbortil sen kvůli jedné ráně. Že pokud to tak má být, potřebuje v hlavě vědět, že prohrál s lepším bojovníkem.



Jako by opětovně načerpal sílu z plácání po zádech přisluhovačů a hromady lidí, kteří v něm vidí Boha ať se stane cokoliv. Jako by zapomněl, že to byl on sám, kdo vždy tvrdil, že ti, které porazil, si odvetu nezaslouží a musí ji vybojovat. Kdo přehlížel Végha ve dnech před zápasem, kdo nebral vážně třeba původně plánovaného náhradníka Viktora Peštu.

Přitom v oktagonu neprohrál jednou ranou, pokud se nebavíme o té poslední, knockoutové (ovšem tak to holt u KO bývá, že?). Za dvě minuty se nezmohl v oktagonu prakticky na nic. Zda za tím vězí zranění, nervozita, cokoliv, je jen a pouze jeho problém. Stará pravda říká, že pokud vstupujete do zápasů stoprocentně zdravý, tak jste v přípravě prostě udělali něco špatně.

V sobotu večer prohrál s LEPŠÍM BOJOVNÍKEM, ostatně, jak on sám o 24 hodin dříve zkroušeně vyprávěl na tiskovce.

Nikde, ani ve sportu, ani v životě se na zásluhy nehraje. A dokud sám v sobě Karlos Vémola nepřijme, že tomu tak je, že prohrál s lepším soupeřem, odvetu si nezaslouží. A i poté by si ji měl nejprve zasloužit. Ne svým jménem, ale dovednostmi, a porazit alespoň jednoho kvalitního protivníka, kterého mu promotéři vyberou.



Pak teprve si zaslouží respekt, po kterém nyní lidé kolem něj volají. Až poté bude skutečně něco na tom národu českém špatně, pokud se mu ho nedostane.