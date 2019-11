Lobbista Rittig: Česká bojová scéna musí na evropskou úroveň, pak mne začne zajímat. Oktagon má našlápnuto

Praha Martin Dejdar, Radek Štěpánek nebo Marek Jankulovski. A také Ivo Rittig. Patnáctý galavečer organizace Oktagon MMA přilákala do O2 areny vedle rekordní sportovní návštěvy 19 700 lidí také řadu známých tuzemských osobností.

Vlivný podnikatel a lobbista Rittig, který je známý například i z kauzy Nagygate, se kolem bojových sportů točí přes dvacet let a na galavečeru chybět nemohl. V první řadě u oktagonu byl na každém zápasu. Bijce, které sám podporuje, povzbuzoval při nástupech vždy vestoje.

Lidovky.cz: Jak si užíváte tyto vrcholné akce českých bojových sportů?

Náramně. Moc si to užívám, jsem rád, že konečně vidím vyprodanou O2 arenu.

Lidovky.cz: Vnímáte fakt, že čeští fanoušci mají rádi bojové sporty? Když to porovnáme se zahraničím, tak na domácí galavečery chodí od začátku, tentokrát v aréně bylo 11 tisíc diváků už v šest na první zápas...

Když jsem dělal já první K 1, musel jsem v letech 1993–95 přivést Jeana Clauda van Damma i Chucka Norrise, abychom na sebe vůbec upozornili. Teď je i bez těchto celebrit vysoká kvalita MMA i boxu, takže zásluhou Ondřeje Novotného (majitel ogranizace Oktagon MMA) se dokážou nalákat lidé do takové arény. Což je skvělé.

Lidovky.cz: Čím to, že jste se vrátil zpátky do tohoto světa?

Já jsem tady spíše v roli pozorovatele, starám se trochu o Karlose Vémolu a o pár boxerů, zajímá mě to spíše zvenku. Aby mě to zajímalo na plné pecky, muselo by to být za jiné peníze, čehož se dosáhne jenom v zahraničí.

Oktagon na Štvanici přilákal spoustu diváků, mimo jiné i lobbistu Iva Rittiga (sedící muž vlevo).

Lidovky.cz: Takže česká scéna vás zajímat nebude?

Bude, určitě. Zatím v tom ale nepodnikám, spíše lidem radím apomáhám. Aby mě to zajímalo na sto procent, musí se to cenově posunout do zahraničí. Chce to jiné země, kde žije třeba padesát milionů lidí.

Lidovky.cz: Má k tomu Oktagon našlápnuto?

Bezesporu. Myslím si, že tomu docela rozumím a Oktagon je už evropská špička. Když se podíváte na některé zápasy jiných organizací z hlediska organizace, nebojím se říct, že je to mezi první desítkou světových turnajů.

Lidovky.cz: Mluvíte obecně o bojových sportech, nebo jenom MMA?Mluvím o tom, že MMA je o dva kilometry před ostatními bojovými sporty. Když jsem budoval K 1 a dělal finálové turnaje, kde bylo sto tisíc lidí v Japonsku, byla atmosféra stejná jako tady na Oktagonu. Ve chvíli, kdy skončila K 1, je MMA a pak dlouho nic.

Lidovky.cz: Před týdnem jste byl v Lucerně na finále MČR v boxu, dokážete si užít i takovouto menší akci?

Dokážu. Chci se uvědomit vnitřně i fyzicky, co je evropský a co světový box. Když se to vyprodá maximálně v Německu a Anglii, tak to o něčem to svědčí. Je jasné, že je třeba, aby se objevil nástupce Lukáše Konečného a já fandím tomu, aby se to povedlo. Nejsem vyhraněný jenom na MMA, box mě zajímá, ale v Česku je to ale složitý příběh.

Stojí hodně peněz, ke kterým se amatéři těžko dostávají. Aby měli alespoň na zaplacení letenek na turnaje venku. Pomáhal jsem takto třeba Vendule Kučerové, když letěla na mistrovství Evropy (vybojovala tam bronzovou medaili - pozn. redakce). Baví mě to, ale je to složitý příběh, se sponzory je to trnitá cesta.

Finále MČR v boxu 2019 v Lucerně: ve váze nad 91 kg si to o titul rozdali Dominik Musil (v modrém) a Ondřej Pála.

Lidovky.cz: O pomoc boxu zájem nemáte?

Moje priorita je MMA a celkově bojové sporty. Nějak pravidelně, programově nyní ne, ale je možné, že jim někdy s něčím pomůžu.

Lidovky.cz: Jak se vám vlastně finálové boje na českém šampionátu v boxu v Lucerně líbily?

Byl jsem na amatérech poprvé, ale Lucernu mám rád. Začal jsem už v roce 1992, udělal jsem zde nespočet galavečerů. Jsem rád, že bylo plno. Myslím si, že bylo dobré, že byly z jedné strany stoly a z druhé diváci. Podle mě je chyba celý ring oblepit stoly. Musím zmínit i dobré nasvícení, dobře se tam i dýchalo. Neumím moc posoudit kvalitu boxu, ale tvrdím, že takto by to mělo vypadat, aby se začaly pořádat boxerské turnaje.

Lidovky.cz: Vrátíme se ještě k Oktagonu. Végh asi hodně lidí překvapil tím, jak na Vémolu při pátečním vážení nastoupil…

Nejsem nijak vymezený, ale myslím si, že Čech by měl fandit Čechovi. Ti, co tomu rozumí, tak si musí přehrát tři poslední roky. To, jak kdo zápasil a jakým stylem to bylo. Já dneska (v sobotu před galavečerem) viděl Karlose tak, jak jsem ho nikdy psychicky neviděl. V pátek jsme si i povídali, fyzicky už víc opravdu udělat nemohl.

Slovák Attila Végh (vpravo) uštědřuje další úder Karlosovi Vémolovi.

Lidovky.cz: A jak vnímáte zápas Martínka s Peštou?

Myslím si, že Martínek si opětovně řekne o výzvu Dana Whita pro UFC. Zhubl tři kila, viděl jsem ho svalnatého a rychlého. Myslím, že mu to shození váhy hodně pomohlo.