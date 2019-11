Začíná Turnaj mistrů. Djokovič chce vyrovnat Samprasův rekord, Nadal první triumf

Londýn V neděli startuje v londýnské O2 areně závěrečný podnik tenisové sezony – Turnaj mistrů. A může na něm dojít k dalšímu zápisu do historie: Srb Novak Djokovič útočí na šesté zakončení roku v čele žebříčku ATP, čímž by vyrovnal rekordní počin Američana Peta Samprase.

Aktuálně druhý hráč žebříčku k tomu potřebuje předstihnout španělského lídra Rafaela Nadala, což přeloženo do turnajové mluvy znamená dostat se minimálně do finále. V cestě mu budou stát Roger Federer, Dominic Thiem a nováček na závěrečném turnaji Matteo Berrettini.

„Mám před sebou extrémně náročnou výzvu, protože moji soupeři jsou vynikající hráči. Pokud bych skončil sezonu na prvním místě, bylo by to něco fantastického. Je to motivace a každodenní cíl,“ říká Djokovič, který letos z grandslamů triumfoval na Australian Open a Wimbledonu.

Nadalovi naopak k udržení postu jedničky stačí postup do semifinále. Ve své skupině narazí na mladé dravce: obhájce loňského vítězství Alexandra Zvereva, finalistu letošního US Open Daniila Medveděva a řeckou kometu Stefanose Tsitsipase. Španělský tenista se v Londýně představí, přestože kvůli zranění břicha nedohrál prestižní podnik Masters v Paříži.

Rafael Nadal se raduje z vítězství nad Rogerem Federerem

O Turnaj mistrů třiatřicetiletý tenista nechce přijít, je to totiž jediná z nejcennějších trofejí, kterou nikdy nezískal, i když ve finále byl dvakrát. Chatrné zdraví je pro rodáka z Manacoru už tradičním problémem, konec sezony pravidelně zastihuje jeho tělo ve špatném stavu. „Na Mallorce jsem absolvoval vyšetření, a přestože mám pravou stranu břicha trochu nataženou, do Londýna pojedu. Ve čtvrtek a pátek jsem zase začal lehce trénovat a doufám, že budu schopen hrát,“ uvedl na Twitteru.

Za největšího konkurenta Djokoviče a Nadala je podle sázkových kanceláří považován Medveděv. Rus zaznamenal v probíhajícím ročníku 59 vítězství, nejvíc na okruhu. Díky spanilé jízdě se vytáhlý tenista posunul z šestnáctého místa na čtvrté. „Jsem nadšený, že jsem tady. Chci dál pracovat a zlepšovat se,“ zůstává nadále pokorný vítěz čtyř turnajů v sezoně.

Do boje o vítězství a s ním spojenou prémii až 2,7 milionu dolarů (62 milionů korun) chce tradičně promluvit i halový specialista Roger Federer. Dvacetinásobný grandslamový vítěz má pod střechou působivou bilanci 296:68, žádný ze současných tenistů přitom nepřekročil v počtu výher v hale hranici 150. „Musíte hrát hbitě, výbušně a rychle se rozhodovat,“ tvrdí švýcarská legenda, která ATP Finals opanovala naposledy v roce 2011.

Turnaj mistrů bude počtvrté v řadě bez českého zástupce, posledním účastníkem byl v roce 2015 Tomáš Berdych, který tehdy nevyhrál ani jeden zápas.