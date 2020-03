V Brazílii udělal dojem. Prolomil jsem české prokletí, raduje se Dvořák po úspěšné premiéře v UFC

Brasilia Na televizních obrazovkách ESPN sledovaly jeho premiéru v UFC desítky milionů lidí. Zaujal! Český zápasník David Dvořák po vítězství nad brazilským soupeřem Brunem Silvou přijímal pochvaly od těch nejznámějších jmen z prostředí smíšených bojových umění.

„Snad mi nikdo z nich nelhal, ty reakce jsou až neuvěřitelný,“ říká Dvořák pro iDNES.cz ještě z Brazílie.

Tak třeba: na sociálních sítích sdílel Dvořákův zápas Daniel Cormier, legenda UFC a jeho bývalý dvojnásobný šampion, nebo Anthony Pettis, též bývalý šampion, se slovy, že je rád, že takové zápasy jsou stále k vidění.

Kdo ještě vám gratuloval?

Strašně moc lidí z UFC. Třeba Dan Hardy (bývalý zápasník, nyní analytik) mi řekl, že to byl skvělý a parádní zápas. Plus jsem poslouchal záznam originálního komentáře v televizi. Bavili se, to je důležité. Ani jsem si něco podobného neuměl představit.

Byl jste spíš ze všeho nervózní?

Jen tak zdravě. Zápas byl sice strašně náročný, ale užíval jsem si ho. A klaplo to. Povedlo se mi udělat skvělý zápas, který udělal dojem.

Když jste schytal kopanec do brady, to jste měl ale namále, ne?

Vůbec jsem ho neviděl. Jo, otřásl se mnou. Naštěstí jsem se rychle sebral a utekl. I ze země jsem se rychle zvedl a dal se zase do pohody. Hlavně, že jsem udržel klid.

Upřímně mě překvapilo, jak se vám dařilo při boji na zemi.

Taky jsem to vůbec nečekal. Strašně jsem se na wrestlingu nadřel při trénování. O to větší radost z toho mám, protože soupeř je v něm vážně skvělý. Ubránil jsem se celkem v klidu.

Vyhrál jste na body, nebál jste se trochu?

Věděl jsem, že dvě kola jsem určitě vyhrál, ale tím, že šlo o Brazilce na jeho půdě, jsem potřeboval rozhodčí přesvědčit silou vůle, že to mají dát mně. Dopadlo to správně.

Jste první Čech, který zvládl premiéru v UFC. Vémola, Pešta ani Pudilová to nezvládli. Znamená to pro vás něco?

Neuvěřitelný! Jsme s týmem celí štěstím bez sebe. Prolomil jsem české prokletí, to je obrovský úspěch. Pro mě jde o malej krok, ale pro české MMA o obrovský. O to mi jde - ukázat naše kvality světu.

Prázdné tribuny v hale nevadily?

Vliv to nemělo. V zápase mám stejně vypnuto, potom to ale bylo smutný, nikdo nikde. Snad příště. Všechno bylo v Brazílii kvůli koronaviru dost jiné.

Čeká vás po návratu do Česka karanténa?

Podle informací z české ambasády ne, všechno se ale rychle mění, takže uvidíme.