VIDEO: Slovenský televizní skandál. Unikla salva nadávek moderátora během přenosu na olympiádě

V neděli ráno se konal na zimní olympiádě v Pekingu sjezd mužů. Respektive se měl konat, pořadatelé ho ale kvůli silnému větru zrušili. Během čekání na rozhodnutí vedení závodu (jury) si vyměnil své názory s produkcí slovenského přenosu státní televize RTVS i šestačtyřicetiletý zkušený komentátor Marcel Merčiak.

Soukromě.

Jenže přesto se tato komunikace o pár hodin později objevila na sociálních sítích a stala se doslova virální. Z několika zdrojů si ji prohlédnul přes milion uživatelů.

Upozorňujeme, že video obsahuje vulgarismy:

„Prečo ste ma tak zarezali do p..e. Prečo ste ma tak zarezali, keď vidíte, že je tam 13:00 do p..e a necháte ma k......u povedať,“ zuří ve zhruba minutové nahrávce Merčiak. „Krista Boha vám do p..e. Už som naozaj nasratý do p..e. Skončí vstup, osemkrát sa niečo pýtam, do p..e a vy mi neviete povedať k...a ani mäkké f.“

Vedení slovenské televize se okamžitě omluvilo za komentátora i za to, že se „špinavé prádlo“ dostalo z bratislavské centrály na sociální sítě. A tam se rozjela série reakcí. Tématem se uniklé video stalo také mezi českými kolegy, za Merčiaka se pak postavila řada slovenských osobností.

Michal Dusík @mikiedusik @petr_sveceny Pardon, ale nekolegiální blb je hlavně ten, kdo to sťáhl a dal na net, protože vysíláním to nešlo. oblíbit odpovědět

Je totiž třeba dodat, že Merčiak opakovaně opanuje na Slovensku televizní ocenění OTO, kde diváci vybírají nejlepší komentátory a programy (v Česku se tato soutěž jmenovala TýTý).

Mimochodem, sjezd mužů se nakonec jel až s denním zpožděním a opanoval jej Švýcar Beat Feuz.