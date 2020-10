Miliardy mizí. A NBA hrozí, že bez diváků prožije ještě větší propad

New York Koronavirová pandemie kosí ve sportu amatéry, nadšence i ty největší z kolosů. Basketbalová NBA za poslední sezonu podle ESPN přišla o desítky miliard korun a hlavně už účastníky seznámila s tím, jak by příjmy (či spíše ztráty) soutěže mohly vypadat v případě, že se ročník 2020/21 bude muset též odehrát v prázdných halách.

Chcete-li pobavit Boha, seznamte ho se svými dlouhodobými plány. A tak se basketbalová finanční božstva dost možná škodolibě culí, protože z pečlivě tvořených výhledů NBA na příští roky jsou momentálně cáry.

Jedna z nejslavnějších soutěží planety počítá ztráty a její účetní u toho prožívají solidní noční můry. Za nedávno skončený ročník, který v bublině odehrané na Floridě nakonec ovládli Los Angeles Lakers vedení LeBronem Jamesem, jsou k mání tyto děsuplné položky:

- minus 800 milionů dolarů na vstupném a příjmech z prodejů v halách;

- minus 400 milionů dolarů na sponzorských příjmech a merchandisingu;

- minus 200 milionů dolarů kvůli kolapsů vztahů s Čínou poté, co generální manažer Houstonu Daryl Morey jedním tweetem podpořil hnutí za nezávislost Hongkongu.

Čísla vedení poskytlo týmům a získali jej také novináři ESPN. Poselství je podle nich zřejmé: „Současné ztráty jsou pořád malé proti těm, co by přišly v případě, že se bude i nadále hrát bez diváků.“



Tam je suma už vyloženě gargantuovská. Propad příjmů o zhruba 40 procent, tedy přibližně o 4 miliardy dolarů - téměř 94 miliard korun!

To je dost i na podlomení globálního obra. Pokud by platil obvyklý výpočet platového stropu v závislosti na příjmech/ziscích soutěže, musel by se ze současných 109 milionů dolarů na tým snížit přibližně na 90 milionů dolarů. To by znamenalo dvojí poplach: prakticky každý z účastníků by byl postižen daní z luxusu a na volné hráče by nezbyly prakticky nikomu žádné prostředky.

„Nevím, co si myslet,“ řekla pro USA Today šéfka hráčské asociace Michele Robertsová. „Někteří volní hráči i některé týmy, co už by chtěly začít jednat, ztrácejí nervy. Ale jakkoli vážná tahle situace je, nejde o život. Musíme to vyřešit správně, ne co nejrychleji za každou cenu.“

Situace v NBA je zvětšeným důkazem toho, čím argumentují třeba česká fotbalová nebo hokejová liga: že zdaleka nejde jen o rozdávání radosti fanouškům či o střelbu na koše či na branky, nýbrž v první řadě o velký byznys. Se zaměstnanci a závazky.

Dílčí dobrou zprávou je, že dle zpráv ESPN platový strop zůstane stejný, původně přitom kolovaly zvěsti o jeho snížení o tři až 12 milionů dolarů. Jenže další peníze zmizí, třeba na položky týkající se organizace.

„Přípravné kempy nejspíš budou muset proběhnout formou bublin,“ přiznala Robertsová. „Dále musíme být schopní zařídit, aby to neodnesly rodiny hráčů, aby se s nimi mohli v sezoně stýkat bez obav z možného šíření infekce. Nechceme si brát jejich nejbližší, přátele nebo sousedy za rukojmí.“

Do toho vedení věří, že se začne hrát o Vánocích, zatímco nemalá část hráčů preferuje až datum 18. ledna 2021... Až příliš mnoho neznámých, že? I proto údajně nejlepší basketbalová soutěž planety představí jen část programu sezony, aby mohla se zbytkem improvizovat dle vývoje pandemie.

Ve světě všeobecné nejistoty tak NBA nabízí jedinou. Ať už bude finačně krvácet jakkoli, udělá vše pro dohodu ohledně nové sezony maximum.

I proto, že uspořádání bubliny v Orlandu zachránilo lize horentní sumu 1,5 miliardy dolarů (přičemž náklady se vyšplhaly na 190 milionů dolarů).

„Jsme všichni dospělí lidé,“ řekla Robertsová. „Tvrdit, že se nemusíme dohodnout, by bylo hloupé. Protože to bychom rovnou mohli odmávat konec profesionálního basketbalu.“