Krejčí byl jako pátý Čech v historii draftován do NBA, míří do Oklahomy

Bristol (USA) Rozehrávač Vít Krejčí ze Zaragozy byl jako pátý český basketbalista v historii draftován do NBA. Dvacetiletého rodáka ze Strakonic si vybral ve druhém kole na 37. pozici Washington, ale vzápětí jej vyměnil do celku Oklahoma City Thunder. Jako jedničku zvolila Minnesota devatenáctiletého amerického křídelníka Anthonyho Edwardse z univerzitního týmu Georgia Bulldogs z NCAA.

Na druhé pozici sáhli Golden State po pivotovi Jamesi Wisemanovi z Memphis Tigers rovněž z NCAA a zástupci Charlotte, kde působí i český skaut Jakub Kudláček, si jako trojku vybrali LaMela Balla z australského týmu Illawarra Hawks.



Čtvrtou volbu mělo Chicago, působiště v současnosti jediného Čecha v NBA Tomáše Satoranského, a zvolilo křídlo Patricka Williamse z týmu Florida State Seminoles.

Draftem NBA prošli dosud čtyři Češi, kteří se také jako jediní zástupci z tuzemska v soutěži nakonec objevili. Jiřího Zídka mladšího si vybralo v roce 1995 na 22. pozici vedení Charlotte, o sedm let později si zvolila na 15. místě Philadelphia Jiřího Welsche. V roce 2011 byl šestkou draftu díky zájmu Washingtonu Jan Veselý a stejný klub si před osmi lety vybral na 32. pozici Satoranského.

Wizards tak zvolili i třetího z pětice draftovaných Čechů a navíc po Krejčím sáhli na pozici, kterou získali loni 6. července výměnou za Satoranského od Chicaga. Satoranský po třech letech strávených v dresu Wizards podepsal s Bulls tříletou smlouvu celkem na 30 milionů dolarů. Veselý hrál za Washington v letech 2011 až 2014.

Krejčího působení u Wizards bylo ale jen chvilkovou záležitostí. Brzy došlo k výměně se zástupci Thunder, kteří dali Washingtonu svůj výběr na 53. místě ve 2. kole a rozehrávače Cassiuse Winstona. „Snil jsem o tom od dvanácti let. Je to neuvěřitelný pocit a jsem šťastný, jak to všechno dopadlo. Měl jsem štěstí, že mi na té cestě pomáhali rodiče a agenti. Je přede mnou velká výzva,“ uvedl Krejčí na instagramovém účtu agentury PPGSport/Octagon Basketball, která jej zastupuje.

Krejčí sledoval výběr z marodky. V duelu španělské ligy proti Realu Madrid 25. září si přetrhl přední zkřížený vaz v koleni, při operaci se zjistilo, že má poškozené i oba menisky a doba jeho rekonvalescence se odhaduje na osm až dvanáct měsíců.

Wizards svou první volbu na 9. místě využili k tomu, aby získali izraelské křídlo Deniho Avdiju z Maccabi Tel Aviv. V první šestnáctce byl vedle něj mezi samými Američany už jen Francouz Killian Hayes z německého Ulmu, jehož vzal jako sedmého v pořadí Detroit.

Draft se konal kvůli pandemii koronaviru virtuálně ze studií televizní stanice ESPN v Bristolu. Původně byl naplánován už na 25. června, dalším možným termínem byla polovina října a nakonec byl ještě o měsíc odložen.