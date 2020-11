Boston Ve věku 86 let v úterý zemřel bývalý basketbalista Tom Heinsohn, legenda Bostonu Celtics. Jako hráč získal v NBA osm titulů, dva přidal jako trenér. Basketbalu se později věnoval i jako dlouholetý televizní komentátor.

Heinsohn v roce 1957 získal ocenění pro nováčka roku a první ligový titul. Do roku 1965 přidal v NBA sedm dalších prvenství, šestkrát se dostal do All Star týmu. S Celtics bylo jeho jméno spojeno po šest desetiletí.



Do Síně slávy byl uveden dvakrát, jako hráč i jako trenér. To se vedle něj podařilo jen třem dalším basketbalistům - Lennymu Wilkensovi, Johnu Woodenovi a jeho spoluhráči z Bostonu Billu Sharmanovi.