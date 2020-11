VIDEO: Nejlepší narozeninový dárek? Co třeba exkluzivní hole-in-one, úder z říše snů přes vodu?

Augusta Americká Augusta hostí jeden z nejslavnějších golfových major turnajů Masters, kterého se účastní opravdová elita. Před ostrým čtvrtečním startem golfové špičky zazářil jeden z favoritů. Úder Jona Rahma patří do kategorii úžasných. Neuvěřitelný hole-in-one, který si poradil i s vodní překážkou, jen potvrzuje Španělovy ambice. Celou parádu navíc „Rhambo“ předvedl na své narozeniny.

Jak může nejlépe golfista oslavit své narozeniny? Co takhle hole-in-one z říše snů? To není špatný nápad, pomyslel si Jon Rahm a konal. Tím je podtrhl, že se s ním mezi favority musí počítat.

Jeho neuvěřitelný úder obletěl celý svět. Co je na něm tak zázračného? Jde o hole-in-one, tedy jamku na první pokus. To by ještě nebyl takový unikát, kdyby španělský golfista svůj míček nedostal přes vodní hladinu až na green a rovnou do jamky.

Zkrátka fantazie. To však není vše. Celý příběh má ještě pokračování. Devětadvacetiletý Španěl totiž svůj jednoznačně nejslavnější úder zahrál v den narozenin. Slavit tak mohl hned dvojnásobně.

A přát si mohl jediné, ať mu neuvěřitelný um či štěstí vydrží i do ostrého čtvrtečního startu slavného turnaje. Třeba se v neděli v Augustě stane vítězem. „Rád bych přidal své jméno na seznam (španělských vítězů),“ řekl Rahm a stanovil si svůj cíl, kterým je bez pochyby zisk zeleného saka.