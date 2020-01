Milovaný i nenáviděný. Legenda Kobeho Bryanta bude žít navždy

PRAHA Celý sportovní svět se v neděli zastavil a strnul. Legendární basketbalista Kobe Bryant zahynul při pádu vrtulníku v Kalifornii a bylo mu pouhých jedenačtyřicet let…

Na jeho úžasnou kariéru teď budeme vzpomínat se smutkem, do kterého celou sportovní veřejnost zahalila Bryantova náhlá smrt. Paradoxně přišla necelých 24 hodin poté, co jeho jména byly plné noviny. LeBron James ho totiž překonal na třetím místě v tabulce nejlepších střelců historie zámořské NBA. Po zápase ve Filadelfii James dlouze Bryanta chválil, jak ho v kariéře pozitivně ovlivnil. Basketbalové legendy jsme zvyklí vídat i po kariéře. Bill Russell každoročně i ve svých pětaosmdesáti letech předává cenu pro nejlepšího hráče finálové série, pojmenovanou po své osobě, Michael Jordan sedává u hřiště jako majitel Charlotte Hornets. Rodina NBA přišla o jedno ze svých nejváženějších členů.



Kobe Bryant s Oskarem.

Nikdy nezapomeneme na momenty, kdy Bryant přepisoval historii: Dvaašedesát bodů, které nastřílel Dallasu v roce 2005 jen za tři čtvrtiny, neskutečných 81 bodů proti Torontu o měsíc později, které jsou dodnes druhým nejvyšším bodovým počinem v jednom zápase. Jedenašedesát v nejslavnější hale světa Madison Square Garden v New Yorku proti místním Knicks v roce 2009 či 60 bodů v posledním zápase kariéry ani ne před čtyřmi lety.

Nezapomenutelné zůstanou prsteny šampiona, kterých zvládl za 20 sezón v jediném dresu Los Angeles Lakers vybojovat celkem pět. Tři v řadě na začátku nového tisíciletí s hvězdným pivotem Shaquille O’Nealem, další dva ve spolupráci se španělským podkošovým králem Pau Gasolem. Úspěchy pro něj přicházely jako odměna za až bláznivou soutěživost a pracovitost, kterou byl pověstný. Chtěl se stát Michaelem Jordanem a dostal se opravdu hodně blízko. Na čas byl nejlepším basketbalistou světa a inspiroval generaci dalších hvězd s oranžovým míčem, kteří po něm převzali basketbalové otěže.

Kobe Bryant na jednom ze svých patnácti NBA All Star Game.

Jako legenda nebyl bez poskvrnky. Životní příběh Kobeho Bryanta se nedá napsat bez obvinění o sexuálním obtěžování, které proti němu vznesla hotelová uklízečka z Colorada v roce 2003. Kauza byla nakonec stažena, když žalující strana odmítla vypovídat a Bryant se s ní dohodl na mimosoudním vyrovnání. Basketbalista se pak omluvil své ženě Vanesse mimo jiné v přímém přenosu celostátní televize a na tiskové konferenci.

Vanessa s ním zůstala a narodily se jim čtyři dcery – Natalia, Gianna, Bianka a Capri. Třináctiletou Giannu vedl jako basketbalový trenér a podle expertů měla velkou basketbalovou budoucnost, v tu osudnou neděli však byla se svým otcem ve vrtulníku také.

S kariérou se Bryant rozloučil nejen šedesátibodovým výkonem, ale také básní o basketbalu na webu The Players Tribune. Tato báseň se poté stala předlohou ke krátkému animovanému filmu „Dear Basketball“, za který dostal Oscara i cenu Emmy. Promlouvá tam ke své největší lásce, basketbalu a báseň končí takto: „Jsem připraven tě nechat jít. Chci, abys to věděl, abychom si oba mohli užít čas, který nám zbývá. V dobrém i zlém. Dali jsme si navzájem maximum.“

Kobe Bryant a Barack Obama.

Legenda Kobeho Bryanta bude žít dál skrz neskutečnou pracovní morálku, kterou nakazil všechny okolo. Až maniakální přístup k basketbalu vedl k mnoha nezapomenutelným momentům – jako když ani nemrkl, když mi protihráč Matt Barnes naznačil hození míče do obličeje. Tato povaha vyhnala Shaquilla O’Neala do jiného týmu, a nakonec ukončila Kobeho kariéru, když si při snaze vybojovat pro Lakers místo v play off přetrhl v dubnu 2013 achillovku. I tak ale na jedné noze proměnil oba trestné hody a nechtěl být vystřídán. To nejlepší a nejhorší v Kobem je až nebezpečně blízko a nedá se to rozdělit.

„Pokud mě uvidíte ve rvačce s medvědem, modlete se za něj,“ napsal Bryant na Facebook po zranění achillovky, což je popis přesně vystihující jeho neskutečnou mentalitu, pro kterou byl milován i nenáviděn.

Toronto and San Antonio both run out the 24-second shot clock in remembering Kobe Bryant #RIPKobeBryant #NBA pic.twitter.com/TXY8S2LPhg — Ty Jäger (@TyJagerRadio) January 26, 2020

Hned v prvním zápase NBA krátce po oznámení této strašné zprávy Bryantovu památcku uctilo Toronto v duelu se San Antoniem tak, že nechalo odběhnout v prvním útoku zápasu kompletní limit na střelbu – 24 sekund. Tedy číslo, které nosil Kobe většinu kariéry na dresu a spolu s osmičkou, jenž nosil na začátku, ho symbolizovalo.

Za pár týdnů bude jistojistě uveden do Síně slávy basketbalu v americkém Springfieldu, ale řeč při ceremoniálu už nepronese. Zanechal za sebou truchlící manželku s třemi dcerami a miliony fanoušků po celém světě, kteří na něj nikdy nezapomenou.