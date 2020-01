Legendární basketbalista Kobe Bryant zemřel spolu se svojí dcerou při pádu vrtulníku. Bylo mu 41 let

KOBE BRYANT Datum a místo narození: 23. srpna 1978, Filadelfie

23. srpna 1978, Filadelfie Výška a váha: 198 cm, 96 kg

198 cm, 96 kg Kariéra: Los Angeles Lakers (1996-2016)

Los Angeles Lakers (1996-2016) Největší úspěchy: 5x vítěz NBA (2000-02, 2009-10); 2x zlato z OH (2008 a 2012)

5x vítěz NBA (2000-02, 2009-10); 2x zlato z OH (2008 a 2012) Ocenění: nejužitečnější hráč NBA 2008, 2x nejužitečnější hráč finálové série NBA (2009-10); 11x člen prvního All star týmu NBA (2002-04, 2006-13); 2x nejlepší střelec NBA (2006-07)

nejužitečnější hráč NBA 2008, 2x nejužitečnější hráč finálové série NBA (2009-10); 11x člen prvního All star týmu NBA (2002-04, 2006-13); 2x nejlepší střelec NBA (2006-07) Celková bilance v NBA: v základní části 1346 zápasů, 33 643 bodů (průměr 25 na zápas), 6306 asistencí (4,7), 7047 doskoků (5,2); v play off 220 zápasů, 5640 bodů (25,6), 1040 asistencí (4,7), 1119 doskoků (5,1).