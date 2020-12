‚Mírumilovné protesty’ proti rasismu na olympiádě? Možná ano. USA žádají změnu pravidel

Praha Olympijský a paralympijský výbor Spojených států (USOPC) uvedl, že nebude trestat své sportovce během nadcházejících her v Tokiu potom, co nově vytvořená rada pro rasovou a sociální spravedlnost vyzývá Mezinárodní olympijský výbor (MOV) k přehodnocení svých pravidel.

Květnové úmrtí neozbrojeného černošského muže Floyda po zásahu bělošského policisty v americkém Minneapolis přerostlo v řadu masových protestů, které se projevily i ve sportovním světě.



Jeho smrt dodnes reflektují fotbalisté v anglické Premier League pokleknutím, či vybraných zápasech národních mužstev a německé bundesligy.

V reakci na projevy proti rasové nesnášenlivosti nyní vytvořil olympijský a paralympijský výbor Spojených států (USOPC) 44tičlennou radu, jenž bude dohlížet na rasovou a sociální spravedlnost. Toto sdružení poukazuje na pravidlo 50 olympijské charty, jež zakazuje zakazující politickou, náboženskou nebo rasovou propagandu a navrhuje změny, které „odliší mírumilovné a uctivé protesty proti rasové a sociální nespravedlnosti“.



„USOPC respektuje názory sportovců týmu USA a je přesvědčeno, že právo obhajovat rasovou a sociální spravedlnost by mohlo být pozitivní silou pro změnu a je zcela v souladu se základními hodnotami rovnosti, které náš olympijský výběr definují,“ říká generální ředitelka USOPC Sarah Hirshlandová.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) dříve deklaroval, že jeho pravidlo 50 olympijské charty stále platí a jeho představitelé odmítají spekulovat „o hypotetických případech několik měsíců před olympijskými hrami“. V současnosti ale už také jeho komise zahájila výzkum, jehož cílem bylo posoudit názory sportovců ohledně protestů na tokijské olympiádě a navrhnout způsoby, jak je vyjádřit při respektování olympijského ducha a neutrality her.

Proti protestům na stupních vítězů či během jednotlivých soutěží se už vymezily výpravy Kanady a Austrálie.

Nejslavnějšími politickými protesty v historii olympijských her bylo gesto amerických atletů Johna Carlose a Tommieho Smithe v Mexiku 1968, kde po gestu, při kterém na stupních vítězů zaťatou pěstí podpořili černošské hnutí Black Power, byli posláni z her do své vlasti. Na stejné olympiádě protestovala i česká gymnastka Věra Čáslavská, jež odvrácením hlavy při hraní sovětské hymny dala najevo, co si myslí o začátku okupace Československa.

Odložená olympiáda má odstartovat 23. července 2021. Dočká se americký výbor úprav pravidel, tak aby mohl v Tokiu poukazovat na rasovou nesnášenlivost?