Mistr světa Carlsen trpí. Přes remízy začíná mít navrch Caruana

Londýn/Praha Rekordní série úvodních remíz zapisuje zápas o šachového mistra světa mezi Magnusem Carlsenem a Fabianem Caruanou do historie. Potvrzuje se, že spolu soupeří dva naprosto vyrovnaní, nejlepší šachisté světa.

Všech osm dosavadních partií skončilo remízou, i když několikrát byl již jeden z aktérů blízko k získání celého bodu. Po první partii, kdy měl mistr světa vyhranou pozici a mohl jít do rychlého vedení, přebral poté otěže duelu jeho vyzyvatel - Caruana mohl vyhrát šestou i osmou partii. Carlsen začíná tahat za kratší konec provazu.



V zatím poslední partii bílými kameny hrající Caruana zvolil klasickou otevřenou sicilskou a ze zahájení získal výhodu. Carlsen se svoji méněcenou pozici na dámském křídle rozhodl kompenzovat agresivním postupem na křídle královském (18...g5), jenže tím kompromitoval postavení svého krále. Kritický okamžik přišel ve 23. tahu:

Caruana – Carlsen

Zápas o mistra světa, 8. partie

MS v šachu 2018: 8. partie Carlsen - Caruana

Caruana zahrál naprosto logický tah 23.Vad1. Učebnicové postavení věže za volného pěšce zde však nebylo nejsilnějším tahem. Kdyby vyzyvatel zahrál 23.g4!!, jak ukázal po partii jeho reprezentační kolega Wesley So, tak tu partii již pravděpodobně vyhrál. Černý by totiž nemohl pěšce vzít, protože po 23...fxg3? 24.Dxg3 má bílý rozhodující útok na černého krále, takže by se musel skromně uhnout střelcem 23...Sg6. Po čemž by bílý obsadil svými věžemi sloupce ve středu šachovnice (24.Vad1 a 25.Vfe1) a černý by neměl jak čelit hrozbě postupu Ve6 a Dh3 s ideou Vxg6 s matovým útokem.



Černý pěšce, hrozícího postupem a podpořeného zezadu věží, pochopitelně zablokoval 23...Sd6. Bílý mohl pokračovat v útoku tahem 24.Dh5, jenže se asi lekl možného postupu černých pěšců (g4 a f3) a zahrál druhý slabší tah 24.h3?, čímž svoji výhodu vypustil. Carlsen okamžitě odpověděl tahem 24...De8, aby bílá dáma na h5 již nemohla. Partie skončila remízou ve 38. tahu.

Po úterním volném dnu vstupují ve středu velmistři do poslední třetiny zápasu. Devátá partie začíná v 16 hodin a sledovat ji můžete na oficiálním webu worldchess.com, kde si i můžete přehrát všechny odehrané partie.

Zápas o šachového mistra světa se hraje v Londýně na dvanáct partií klasickým tempem. V případě vyrovnaného stavu 6:6 se bude rozhodovat v tie-breaku v partiích s výrazně zkráceným časem.