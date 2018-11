Nečekaná dominance černých. Souboj o šachový trůn je zatím nerozhodný

LONDÝN/PRAHA Mnozí šachisté mají tendenci černými kameny remizovat a bílými bojovat o plný bod. Výhoda prvního tahu, kterou mají v šachové hře bílí, je v mnoha partiích zřetelná. Černí kvůli tomu v zahájení nejprve bojují o vyrovnání.

Nicméně v prvních dvou partiích zápasu o titul mistra světa se černým podařilo bílé překvapit a byli to oni, kdo mohl pomýšlet na vítězství, naopak bílí byli vděční za remízu.

V páteční první partii londýnského zápasu rozehrál mistr světa Magnus Carlsen zahájení černými figurami provokativně – plýtval čas skoky koněm tam a zpátky a otálel s ukrytím krále. Jeho vyzyvatel Fabiano Caruana se ale v touze tuto provokaci ztrestat zamotal a své figury nerozestavěl optimálně.

Fabiano Caruana (vlevo) si třese rukou s Magnusem Carlsenem před prvním vzájemným zápasem.

V časové tísni před čtyřicátým tahem signalizovaly šachové motory, že černý má již vyhranou pozici, a i mnozí velmistři byli přesvědčeni, že poprvé v titulových zápasech půjde Carlsen do vedení již v prvním kole. Pouze bývalý mistr světa Garri Kasparov v online komentáři upozorňoval: „Bez ohledu na to, co o pozici říká počítač, tohle ještě není konec příběhu. Výhodu zde Carlsen má, ale ještě musí dokázat tu partii vyhrát.“

A Carlsen to nedokázal. Vlivem několika nedůrazných tahů se jeho výhoda zmenšila, Caruanovi se podařilo výměnami figur pozici zjednodušit a přejít do teoreticky remízové věžové koncovky s pěšcem méně. Carlsen v ní trápil svého soupeře několik dalších hodin, ale na výsledku první partie to už nic nezměnilo. Po sedmi hodinách boje a 115 tazích skončila remízou.

Ve druhé partii měl černé figury Caruana a i on svého soupeře překvapil. V desátém tahu odmítnutého dámského gambitu zahrál nečekaný tah a Carlsen se po dlouhém přemýšlení rozhodl, že není zvědavý na novinku z domácí přípravy svého soupeře a vyhnul se principiálnímu pokračování.

Fabiano Caruana přemýšlí nad příštím tahem

I díky tomu i v druhé partii získal převahu černý a stejně jako první partie skončila i ta druhá ve věžové koncovce s černým pěšcem více. Vyzyvatel v této koncovce ale svého soka nezkoušel a remíza byla podepsána ve 49. tahu.

Po nedělním volném dnu mají dnes velmistři před sebou třetí partii. Začíná v 16 hodin a sledovat ji můžete na oficiálním webu worldchess.com. Zápas o šachového mistra světa se hraje v Londýně na dvanáct partií klasickým tempem. V případě vyrovnaného stavu 6:6 se bude rozhodovat v tie-breaku v partiích s výrazně zkráceným časem.