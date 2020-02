Momenty Super Bowlu: emoce, chyby, comeback a velký lidský příběh

Miami Super Bowl LIV stále ještě rezonuje v hlavách fanoušků. Nabídl úplně všechno. Silné emoce na začátku i na konci, strhující poločasovou show, geniální hry, velké chyby, jeden z největších finálových comebacků a lidský příběh, který téměř nemá obdoby. Pojďme si je připomenout.

Velká sláva, velký smutek a velká budoucnost

Jestli se od zámoří máme co učit, tak způsob, jak přivést publikum do varu ještě před začátkem akce. V průběhu jubilejní 100. sezóny NFL byl vytvořen a postupně zveřejňován NFL 100 All-Time Team, tým těch nejlepších hráčů a trenérů prvního století existence ligy. Všichni žijící se před utkáním sešli na hrací ploše. Takovou koncentraci hvězd a legend z různých dob dosud žádný jiný sport nikdy nikde nenabídl.

Po příchodu aktérů souboje o titul pak všichni společně uctili památku tragicky zesnulého fenomenálního basketbalisty Kobeho Bryanta. Následovalo mrazení v zádech při písni „America the Beautiful“ v podání Yolandy Adams a při skvěle zazpívané americké hymně, o což se postarala Demi Lovato. A protože děti jsou budoucností světa, představila NFL nádherný klip o cestě oficiálního hracího míče na stadion, ve kterém dělaly dětem kompars současné hvězdy ligy, a jehož konec plynule přešel do reality, kdy skupina 32 dětí, každé v dresu jednoho týmu soutěže, přinesla míč hlavnímu rozhodčímu Billu Vinovichovi. Fantazie.

Poločasová show

Shakira, která přesně v den Super Bowlu slavila 43. narozeniny, a Jennifer Lopez pojaly své společné vystoupení velkolepě. Sice nebyli žádní robotičtí tygři, ani se nikdo nespouštěl na laně, přesto si energickou show plnou divokých tanečních kreací všichni přítomní dokonale užili a bude na co vzpomínat. Dost možná i negativně, neboť mnoho lidí pravděpodobně nepřenese přes srdce, že v době stále silnějších bojů za rovnoprávnost žen a kauz typu „Me too“ se obě zpěvačky bez jakýchkoliv rozpaků představily čistě jako sexuální symboly.

I absolvent Harvardu udělá profesionální fotbalovou kariéru

Živým důkazem je full back San Francisca Kyle Juszczyk. Historicky nejlépe placený a v současnosti nejlepší hráč na pozici, kterou zdaleka ne každý tým ve svém herním schématu využívá, ale přidal i něco navíc. Z Harvardu přišlo do NFL pouze 10 hráčů a Juszczyk se stal vůbec prvním z nich, který dosáhl touchdownu v Super Bowlu. Navíc se jednalo o první finálový touchdown full backa po více než 15 letech.

Déja vu Kylea Shanahana

Hlavní trenér San Francisca je sice perspektivní, kreativní a již ve svém věku výborný, přesto se opět ukázalo, že nezvládá atmosféru finále v klíčových chvílích. Jeho velké chyby dost možná stály Niners zápas. Podobně jako před 3 lety na lavičce Atlanty (tehdy v pozici ofenzívního koordinátora) svým špatným výběrem útočných her výrazně přispěl k největšímu comebacku historie Super Bowlu (Atlanta ztratila 25bodové vedení během necelých 17 minut), nyní je výrazně podepsán pod další ztrátou nadějného náskoku.

První velkou chybou byl špatný time management v poslední minutě prvního poločasu, kdy využil pouze jeden ze tří oddechových časů k zastavení hodin a společně s velmi špatným výběrem her znemožnil svému týmu probojovat se do pozice k zisku minimálně 3 bodů do šatny. Druhou velkou chybou je v podstatě celá čtvrtá čtvrtina. Když vaše obrana zachytí 13 minut před koncem interception a vy vedete o 10 bodů, vaším cílem musí být primárně ubírat co nejvíce času, aby soupeř neměl už mnoho možností ke zvratu. K tomu primárně slouží běhový útok, ve kterém jsou Niners mistři, ale Shanahan ho nepochopitelně upozadil. V součtu s hrubými individuálními chybami ve vychvalované obraně to znamenalo katastrofu.

Klíčový okamžik Super Bowlu LIV

Bez jakýchkoliv diskuzí moment v čase 7:13 min před koncem čtvrté čtvrtiny, stav 10:20 z pohledu „domácích“ Kansas City Chiefs, kteří jsou u míče daleko na vlastní polovině a soupeř právě vyhrál trenérskou výzvu, po které se Mahomes a spol. ocitají na hraně propasti v podobě 3. down & 15 yardů. Je jasné, že musí přijít pokus o dlouhou hru, protože neúspěch probíhajícího útoku by mohl zápas definitivně rozhodnout ve prospěch San Francisca. První obranná linie Niners vyvine na Patricka Mahomese adekvátní tlak, znepříjemní mu situaci při odhodu míče, jenže zadní linie nechá hluboko ve svých řadách zcela osamoceného hvězdného receivera Tyreeka Hilla a místo nehratelného 4. downu a odkopu míče přichází posun o 44 yardů. Sebedůvěra Chiefs je zpět a dosud skvěle hrající obrana „hostů“ se rozpadá jako domeček z karet.

Comeback Chiefs

Následuje drtivých 6 minut, během kterých hráči Kansasu vymažou protivníka ze hřiště, nasází mu 3 touchdowny a 21 body v řadě otočí nepříznivé skóre. Teprve potřetí v historii Super Bowlu se stalo, aby tým, který v průběhu čtvrté čtvrtiny prohrával aspoň o 10 bodů, nakonec zvítězil. Pro letošní Chiefs zcela charakteristické, neboť ve všech 3 utkáních během play off prohrávali minimálně o 10 bodů. Nikdy je to nezlomilo. „To jsme my. Tým se srdcem, co se nikdy nevzdává. Věřil jsem obraně a spoluhráči věřili mně,“ prohlásil na toto téma Patrick Mahomes.

Nejlepší hráč dějin NFL?

Patrick Mahomes, quarterback Kansasu City Chiefs, zdaleka neodehrál svůj nejlepší zápas, ale nikdy nepřestal věřit ve své schopnosti jak hráče, tak lídra týmu. Hlavně díky němu „domácí“ zápas otočili. Ve věku 24 let a 138 dní dokázal to, co nikdo před ním. Jako nejmladší hráč historie zkompletoval svatou trojkorunu NFL – vyhrál Super Bowl a byl vyhlášen jak nejužitečnějším hráčem finále, tak celé sezóny (ne ve stejném roce). Jako třetí quarterback dějin naházel aspoň 50 touchdownů v sezóně. A to má za sebou pouhé dvě kompletní sezóny! Zcela nově definuje hru moderního quarterbacka. Již nyní je největší hvězdou ligy, její tváří. Již nyní má jisté místo v síni slávy. Zdá se, že jeho možnosti jsou neomezené.

Andy Reid se dočkal

Po 21 letech se konečně uzavřel příběh Andyho Reida, jednoho z nejlepších trenérů historie NFL. Brilantní taktik, ofenzívní inovátor, učitel mnoha skvělých současných šéfů laviček různých týmů. Ale také muž bojující s pověstí kouče, který nezvládá velké zápasy. Ano, v minulosti udělal hodně chyb, které ho stály úspěchy. I kvůli tomu byl sice na 6. místě mezi hlavními trenéry v počtu výher, ale bez ligového titulu. Všech 5 legend před ním vyhrálo minimálně dva. Až teď, při 222. vítězství v NFL, dne 2. 2. 2020, ukončil nejdelší čekání na triumf. Jak si užíval obvyklý rituál polití kouče sudem Gatoradu, emoce při pozápasovém objetí s Patrickem Mahomesem, nebo když dostal do ruky Lombardiho trofej? K nezaplacení. Nenašel se snad vůbec nikdo, kdo by mu to v tu chvíli nepřál. Na sociálních sítích mu gratulovaly i takové sportovní veličiny jako basketbalista LeBron James, nebo další vynikající quarterback Russell Wilson. Za všechny to po utkání shrnul současný prezident a spolumajitel Chiefs, pan Clark Hunt: „Nikdo si nezaslouží titul více než Andy Reid.“