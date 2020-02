Předsezónní favorit proti povstalci z popela. Jak došlo v Super Bowlu LIV na první „červené“ finále v historii?

Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers. To jsou finalisté NFL v jubilejní 100. sezóně její existence. Chiefs na to čekali dlouhých 50 let, 49ers jen 7. Jako by tento rozdíl charakterizoval, jak odlišné kluby se potkávají, ačkoliv mají zdánlivě dost věcí společných. Jak se v jejich podání vyvíjel poslední rok, který vyvrcholí v noci na pondělí našeho času?

Sezóna 2018

Oba kluby vstoupily do nové éry. V obou měli jejich noví quarterbackové prožít první kompletní profesionální sezónu na pozici startera. Výsledky ale byly zcela rozdílné. Zatímco Patrick Mahomes v dresu Kansasu vlétl do ligy jako urvaný z řetězu, jím vedený útok demoloval jednoho soupeře za druhým a odměnou za 5 097 naházených yardů a 50 touchdownů byla cena pro MVP sezóny, Jimmy Garoppolo si ve třetím zápase (a po ne zrovna přesvědčivých výkonech) natrhl vazy v koleni a sezóna pro něj předčasně skončila. Bilance na konci základní části? Chiefs 12-4, 49ers 4-12. Jízdu Kansasu zastavili až ve finále konference pozdější šampióni New England Patriots, San Francisco skončilo předposlední.

První reakce po konci sezóny

Témata, o kterých trenéři obou klubů mluvili na prvních tiskových konferencích po posledních zápasech sezóny, se ukázala jako prorocká. Kouč Kansasu Andy Reid hovořil hlavně o Patricku Mahomesovi a jeho významu pro celý tým: „Stále má prostor pro růst a ví to. V přípravě bude pokračovat v tvrdé práci. Má dobrý základ, ale musí si uvědomovat význam takových zápasů (narážka na prohrané finále konference) a o kolik jsou rychlejší, než utkání předchozí. To je cesta, která nás dovede do Super Bowlu.“ Naopak šéf lavičky San Francisca Kyle Shanahan i přes výsledkově nepovedenou sezónu vyzdvihl význam defenzívního koordinátora Roberta Saleha: „Vím, jak je systematický, jak pracuje s hráči. Co dokáže díky své osobnosti a chytrosti. Z jedné z nejhorších běhových obran historie udělal obranu fungující. Odvedl dobrou práci a vím, že jeho výsledky budou ještě lepší.“

Změny v kádru a draft

Kansas City Chiefs Vznik: 1959

Sezony: 59

Předchozí působiště: Dallas Texans (1959 – 1962)

Přezdívka: The Chefs

Ligové tituly: 1 (1969)

Konferenční tituly: 4 (1962*, 1966*, 1969, 2019)

Divizní tituly: 12

Účasti v play off: 22

Majitel: rodina Lamara Hunta

Generální manažer: Brett Veach (41)

Hlavní trenér: Andy Reid (61)

Největší hvězda: quarterback Patrick Mahomes (24)

Stadion: Arrowhead Stadium, Kansas City, 76 416 diváků

Bilance v základní části: 12-4

Nasazení do play off AFC: 2.

Soupeři v play off: Houston Texans (55:31), Tennessee Titans (35:24) *vítěz AFL

Vedení obou organizací také zvolilo zcela odlišné přístupy k doplnění týmu. Chiefs nemohli čekat, potřebovali udělat co nejvíc pro zisk titulu v příštích dvou letech, než Mahomesovi vyprší nováčkovská smlouva. Společně s nepříliš dobrými pozicemi na draftu se vrhli do trejdů a na trh s volnými hráči, kde hledali hlavně posily do obrany. Největší úlovky? Defensive end Frank Clark, safety Tyrann Mathieu a cornerback Bashaud Breeland. Významnou změnou byl také příchod nového defenzívního koordinátora Steva Spagnuola. Zajímavé jméno nakonec přišlo i z draftu, wide receiver a hlavně výborný returner Mecole Hardman. Generální manažer Brett Veach mohl být na konci jara se svou prací spokojený.

Niners byli v úplně odlišné situaci. Generální manažer John Lynch věděl, že po několika letech práce má tým téměř hotový, stačí jen najít ty správné poslední díly skládačky. Jeho základní vize? „Chceme mít dominantní obrannou linii. Myslím si, že je to velmi důležité,“ řekl novinářům v jednom rozhovoru. To potvrdil na draftu, kde vybíral v prvním kole hned jako druhý a ukázal na největší obranný talent, který byl k dispozici – defensive enda Nicka Bosu. K tomu ve druhém kole přibral wide receivera Deeba Samuela. Trejdy a z trhu volných hráčů pak získal dalšího defensive enda Dee Forda, linebackera Kwona Alexandera a už tak zajímavou sílu běhového útoku zvýšil o Tevina Colemana.

Předsezónní očekávání

Různá. Chiefs byli neustále pasováni do role nejsilnějšího týmu konference AFC a nečekalo se od nich nic jiného, než vítězství v divizi a útok na zisk trofeje Vince Lombardiho. U Niners sice bylo pozorováno výrazné zlepšení, ale očekávalo se, že by mohli výrazně promluvit do dění v divizi NFC West a zaútočit na postup do play off. O vyšších ambicích řeč nebyla.

Základní část Chiefs

Zpočátku jelo vše podle plánu. Na úvod 4 vítězství a pokaždé minimálně 28 nasázených bodů, včetně výhry nad teprve se zahřívajícími Baltimore Ravens. Proti Oaklandu Raiders dokonce Mahomes během jedné čtvrtiny naházel 278 yardů, nejvíce v celé NFL od roku 2008. Jenže se začala kupit zranění a tým přestal zvládat těsné zápasy. Z následujících 6 utkání vyhráli Chiefs pouze 2x a najednou se museli začít strachovat o pozici na čele své divize. V 7. kole se navíc zranil také Mahomes a dislokovaná čéška mohla znamenat dlouhodobější absenci. Uzdravení však proběhlo velmi rychle a už za 3 týdny byl quarterback zpět na hřišti. Sice ještě nezabránil porážce v přestřelce s Indianapolis Colts, ale od té doby již Kansas neprohrál ani jeden zápas. Výrazně tomu napomohla zlepšená hra obrany, která soupeřům během této série povolila maximálně 17 bodů. Vzhledem ke slabší formě divizních rivalů si Chiefs zajistili prvenství v AFC West (počtvrté za sebou, což je klubový rekord) a tím pádem i účast v play off již 3 kola před koncem základní části a v jejím zbytku se mohli soustředit na boj o volno v prvním kole vyřazovacích bojů. Museli doufat v zaváhání Baltimoru Ravens či New Englandu Patriots, což se u druhých jmenovaných v posledním kole stalo, takže s bilancí 12-4 skončili v konferenci AFC na 2. místě.

Základní část 49ers

San Francisco 49ers Vznik: 1944

Sezóny: 74 (z toho 70 v NFL)

Předchozí působiště: žádné

Přezdívka: Niners

Ligové tituly: 5 (1981, 1984, 1988, 1989, 1994)

Konferenční tituly: 7 (1981, 1984, 1988, 1989, 1994, 2012, 2019)

Divizní tituly: 20

Účasti v play off: 27 (z toho 26 v NFL)

Majitel: John York

Generální manažer: John Lynch (48)

Hlavní trenér: Kyle Shanahan (40)

Největší hvězda: cornerback Richard Sherman (31)

Stadion: Levi‘s Stadium, Santa Clara, 68 500 diváků

Bilance v základní části: 11-3

Nasazení do play off NFC: 1.

Soupeři v play off: Minnesota Vikings (27:10), Green Bay Packers (37:20)

Ostrý start do ročníku překonal veškerá očekávání. Tým, se kterým se nepočítalo na úplně nejvyšší pozice, vyhrál úvodních 8 zápasů, což se mu podařilo poprvé od roku 1990, a stal se posledním neporaženým celkem tohoto ročníku! San Francisco udivovalo jak ofenzívní silou, tak obranou, v prvních 7 utkáních inkasovalo maximálně 20 bodů. Taková bilance sice nebyla udržitelná i po zbytek sezóny, ale útok zůstal produktivní i nadále, tým celkem v 8 případech překonal hranici 30 bodů a hlavně se prezentoval vyrovnanými výkony. První porážka přišla až v dech beroucím divizním souboji se Seattlem Seahawks, který muselo rozhodnout prodloužení. Druhá na začátku prosince v duelu, o kterém si mnozí mysleli, že se zopakuje v Super Bowlu. Na půdě Baltimoru Ravens Niners celou dobu drželi krok a podlehli jen těsně field goalem v posledních sekundách. Předtím však vyloženě zdemolovali Green Bay Packers a hned poté v šílené přestřelce udolali New Orleans Saints 48:46. Po tomto brutálním trojboji možná přišla určitá ztráta koncentrace a jediná překvapivá porážka ročníku, doma s Atlantou Falcons. Tou zároveň ztratili pozici č. 1 v konferenci NFC a vzhledem k našlapané situaci na jejím čele i ve vlastní divizi jim hrozila účast ve Wild Card kole. Výhry v posledních dvou kolech nad divizními rivaly Los Angeles Rams a na půdě Seattlu Seahawks, kde udrželi v posledních sekundách vedení snad o 3 centimetry, jim však zajistily s bilancí 13-3 nejen vítězství v divizi NFC West po 7 letech, ale také nasazení jako číslo 1 v celé konferenci NFC, což se jim podařilo poprvé po 22 letech!

Hráčská ocenění

Velmi dobré výkony hráčů obou týmů neušly pozornosti novinářům. Agentura Associated Press po skončení základní části vyhlašuje složení prvního a druhého All-Pro týmu sezóny. Z kádru Chiefs byli vybráni 4 hráči, od 49ers další 3. Jmenovitě z Kansasu Tyrann Mathieu dokonce na dvou pozicích (1. tým jako defensive back, 2. tým jako safety), tight end Travis Kelce (2. tým), pravý tackle Mitchell Schwartz (2. tým) a kick returner Mecole Hardman (2. tým), ze San Francisca potom tight end George Kittle (1. tým), defensive tackle DeForest Buckner (2. tým) a cornerback Richard Sherman (2. tým).

Individuální ocenění budou slavnostně vyhlášena a předána až v předvečer Super Bowlu a bylo by velkým překvapením, kdyby cenu pro nejlepšího defenzívního nováčka sezóny neobdržel defensive end San Francisca Nick Bosa. Jistou naději má také jeho spoluhráč quarterback Jimmy Garoppolo u ceny pro nejlepšího hráče, který se vrátil po dlouhé absenci. Právě tito dva hráči jsou ústředními postavami výroku ze středy 15. ledna, kdy se Garoppolo během tiskové konference vracel ke svému zranění: „Vždy jsem si říkal, že mé zranění bylo vlastně požehnáním. Dostali jsme totiž za něj Bosu. Myslím si, že to je docela dobrý kompromis.“ Kansasu se letos individuální ocenění s největší pravděpodobností vyhnou.

Play off

Oba celky měly díky svému nasazení v prvním týdnu play off volno a zapojily se až do divizního kola. To je ale asi tak vše, co mají jejich cesty vyřazovací částí společného. Chiefs vsadili hlavně na drtivý útok vzduchem prokládaný příležitostnými běhy, Niners na ovládnutí line of scrimmage na obou stranách fronty, útočné i obranné. Kansas v obou zápasech nezvládl první čtvrtiny a dostal se do výrazných ztrát, které ale ještě do poločasu zvládl otočit a ve druhém poločase už soupeřům nedal šanci. San Francisco naopak za celých 120 minut ani jednou neprohrávalo a v závěrečných pasážích mohlo zvolnit a šetřit síly. Chiefs vyhráli oba zápasy díky nezdolné víře ve své schopnosti nepodléhat panice za žádného stavu, v čemž exceloval a kvality lídra potvrdil Patrick Mahomes, a díky neuvěřitelné útočné síle trojice Mahomes – Kelce – Hill. 49ers díky těžko zastavitelnému útoku po zemi, ve kterém těží z vyrovnanosti a variability trojice running backů Mostert, Coleman a Breida, a díky fantastické hře obrany. Tyto zcela rozdílné koncepty se nyní střetnou v Super Bowlu.

Překonané rekordy

Na svých cestách vyřazovacími boji oba celky překonaly hned několik ligových rekordů, které zároveň zcela charakterizují jejich styl hry.

Chiefs jako vůbec první tým historie NFL dokázali otočit ztrátu 24 bodů ještě do poločasu.

Kansas v tomtéž zápase společně s Tennessee Titans skórovali dohromady do poločasu 52 bodů, nejvíce v play off.

Running back 49ers Raheem Mostert jako první hráč dějin play off naběhal v jednom zápase přes 200 yardů pro 4 touchdowny, z toho přes 150 yardů pro 3 touchdowny ještě do poločasu. Zvládl to ve finále konference NFC proti Green Bay Packers. Jeho spoluhráč Deebo Samuel k tomu na tiskové konferenci řekl: „Bylo to šílené. Vypadalo to, že může skórovat, kdykoliv se rozběhl. Být u toho na hřišti je úžasný pocit.“

235,5 naběhaných yardů na zápas v podání San Francisca je nejvyšším týmovým průměrem v play off v Super Bowl éře.

Ohlasy před finále

Z obou stran zaznívají do tábora soupeře slova respektu a uznání síly. Například jeden z nejlepších cornerbacků dekády Richard Sherman složil poklonu Patricku Mahomesovi: „Je mnoho věcí, které ho dělají unikátním. Loni nedostal cenu MVP jen tak. Věří svým receiverům. Je kreativní. Skvěle zapadá do systému trenéra Reida. Nemyslím si, že existuje nějaký spolehlivý klíč k jeho obraně.“ Defenzívní koordinátor Niners Robert Saleh vyzdvihuje hlavně rychlost celého týmu Chiefs: „Vypadá to, jako by dostali pokyny od běžecké olympijské štafety a přenesli je na fotbalové hřiště. Neexistuje hra, kterou by nedokázali zvládnout. Ve vší úctě k ostatním, jsou jasně nejrychlejším týmem v lize.“ To hlavní trenér Kansasu Andy Reid vysoce uznává práci svého oponenta Kyla Shanahana: „Je to velmi dobře trénovaný tým. Hraje tvrdě a agresívně. Je variabilní na obou stranách míče. K tomu slušné speciální týmy. Má vše, co potřebuje.“ Patrick Mahomes potom charakterizoval obranu, které bude čelit: „Má mnoho osobností ve všech liniích. Jak chlapy se zkušenostmi, tak talentované mladíky, kteří v průběhu roku ohromně vyrostli. Vědí, co dělají, vědí, co mají hrát. My musíme být velmi přesní, udržovat vysokou úroveň a víme, že každá jednotlivá hra bude velkou výzvou.“

Určení domácího týmu

Od prvního Super Bowlu probíhá pravidelné střídání jednotlivých konferencí na pozici domácího týmu. Letos je řada na zástupci AFC, tedy Kansasu City Chiefs. Jelikož je až neuvěřitelné, že se v 54leté historii finálového zápasu potkaly vůbec poprvé celky, které vyznávají jako svoji hlavní barvu červenou, bylo zajímavé sledovat, pro kterou variantu dresů se Chiefs rozhodnou, jelikož 13 z posledních 15 Super Bowlů vyhrál tým v bílých dresech. A protože se nebojí ničeho, vybrali si svoji domácí sadu dresů, tj. červenou. V bílé barvě tak nastoupí San Francisco. Zda i taková maličkost bude mít vliv na konečný výsledek, můžete sledovat v noci na pondělí od 0:30 hod našeho času na stanici Sport1.