VIDEO: Nejoriginálnější reklamy na Super Bowlu. Plešatý Momoa či limonáda ve stylu Osvícení

Miami Největší sportovní svátek ve Spojených státech. V noci z neděle na pondělí se v Miami konal Super Bowl LIV, který lákal nejen na vrchol ligy amerického fotbalu NFL, ale také na obří show. O tu se postaraly zejména zpěvačky Shakira a Jennifer Lopez, tradičně ale zaujaly i originální a vtipné reklamní úseky. Které spoty byly nejlepší?

Do žádných jiných reklam se za celý rok nevrazí tolik peněz, jako do těch, které se představí v Super Bowlu. Nejsledovanější sportovní událost roku berou všechny firmy, kterých se to týká, vážně a každoročně se předhánějí v to, kdo tento večer dokáže zaujmout nejvíc.



Marketingové oddělení tak dlouhé měsíce takřka nespí. V reklamách můžete vidět originální nápady, drahé efekty, odkazy na známá díla, ale i jednu světovou celebritu vedle druhé. Vzhledem k obrovské sledovanosti akce mohou oslovit neskutečné množství nových potenciálních zákazníků a na výsledku bývá vidět, že to berou vážně.

Amazon

Jak dřív vypadal svět, když neexistovala hlasová asistentka Alexa? Tuto otázku si v reklamním spotu Amazonu položila známá komička Ellen Degeneresová. A jak to tedy dřív bylo?

Mountain Dew

Filmové zpracování hororového příběhu Osvícení od Stephena Kinga z roku 1980 se stalo legendární. Ač sám spisovatel přiznal, že se mu verze s Jackem Nicholsonem příliš nelíbila, snímek si diváci přímo zamilovali. Se svou upravenou verzí tak přišel nyní Mountain Dew na verzi své limonády bez cukru.

SodaStream

Miliardy dolarů investované do výpravy na Mars, která na vzdálené planetě našla vodu. Vědci slaví, astronauti jsou nadšení, až to jeden z nich pěkně pokazí. Jak?

Reese’s

Že neznáte oblíbenou čokoládovou tyčinku s arašídovým máslem? Žijete snad pod kamenem? Nebo jste z jiné planety? Možná, že jo...

Rocket Mortgage

Drsný Khal Drogo z Hry o trůny či silný Aquaman. Jason Momoa je známý svou obrovskou a vysportovanou postavou a zamilovala si ho zejména ženská část diváků. Jenže jak slavný herec vypadá, když doma může být sám za sebe?