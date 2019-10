Motivaci po úspěchu mám ještě větší, vyhrával jsem s nároďákem a chci i s Nymburkem, tvrdí Hruban

Praha Basketbalový reprezentant Vojtěch Hruban před startem nového ročníku nejvyšší soutěže přiznal, že po návratu z úspěšného mistrovství světa už stihl poznat zvýšenou popularitu basketbalu v Česku. Zájem se zvedl poté, co národní tým na zářijovém šampionátu v Číně obsadil historické šesté místo.

„Občas někdo poprosí o fotku, ale hlavně jsem dostal spoustu gratulací. Všechno bylo ve velice slušné a příjemné formě, takže se to hezky poslouchá,“ řekl třicetiletý Hruban novinářům. „Ale teď už člověk přece jen přepnul do módu Nymburk, takže repre jsem nechal za sebou,“ dodal.

Hrubana po velmi krátkém volnu už v pátek čeká zápas prvního kola nové ligové sezony proti Pardubicím. Nymburk bude usilovat o sedmnáctý titul za sebou. „Jako vždycky máme ty nejvyšší ambice, chceme obhájit titul a vyhrát pohár. Pro Nymburk ani jiná meta být nemůže,“ uvedl Hruban.

V minulém ročníku si středočeský celek došel pro titul bez porážky, což se mu povedlo už jen v ročníku 2013/14. „Je potřeba nemít špatný den ve špatný čas. V minulé sezoně jsme několikrát měli vyloženě kliku, kdy prohra mohla přijít, ale nějak jsme to ubojovali,“ uvedl Hruban.

S Nymburkem se také představí v Lize mistrů, kde v minulém ročníku skončil už v základní skupině. „Začínáme s Bambergem, což byl ještě před rokem euroligový tým. Tam přijde srovnání, jak na tom jsme. A já jsem přesvědčen, že jsme na tom líp než loni,“ prohlásil Hruban.

Kromě účastníka Final Four se Nymburk ve skupině Ligy mistrů utká také s finalistou uplynulého ročníku Tenerife, VEF Riga, řeckým Peristeri, tureckým Gaziantepem, Nižním Novgorodem a Mornarem z Černé Hory.



K úspěchu na evropské scéně by podle Hrubana mělo týmu pomoci i větší sebevědomí a vůle vyhrávat, ke které výrazně přispěla obměna kádru, když přišlo pět nových hráčů. „Kluci, co přišli, jsou mladší, než ti, co přišli před rokem. Jsou hladoví a chtějí vyhrávat. Takže letos budeme tvrdý oříšek k rozlousknutí,“ uvedl.

Motivací je pro Hrubana i úspěšné vystoupení na mistrovství světa. „Všichni, co jsme to zažili, to chceme zažít znovu, protože to bylo hezké. Spousta lidí se mě ptá, jestli mám po šampionátu ještě motivaci, a já říkám, že ještě větší. Vyhrával jsem s nároďákem a chci vyhrávat i s Nymburkem,“ přidal.