‚Mr. Clean.‘ Šéf ruského antidopingu Ganus se nebojí ani Putina, ne všichni mu ale věří

PRAHA Je mu pětapadesát let, byl elektrikářem na lodi, krizovým manažerem ve velkých strojírenských firmách. Nyní má Jurij Ganus podobnou roli v Ruské antidopingové agentuře RUSADA. A jako jeden z mála ukazuje do vlastních řad.

Tvrdí, že není politikem a že nehraje jejich hry. Ovšem momentálně je do jedné velké Jurij Ganus vtažen. V pondělí Mezinárodní antidopingová agentura WADA vyloučila Rusko na další čtyři roky z olympijských her a světových šampionátů. Důvod?

Dopingový skandál, který se táhne od listopadu 2014, a jehož posledním dějstvím byla manipulace s daty z moskevské laboratoře, které si WADA od ruské strany vyžádala.

Premiér Dmitrij Medveděv a ministr zahraničí Sergej Lavrov označili tažení proti ruskému dopingu za západní konspiraci. Prezident Vladimir Putin pak tvrdí, že WADA porušila rozhodnutím olympijskou chartu a bude trvat na tom, aby se jeho země odvolala k Mezinárodní sportovní arbitráži v Lausanne (momentálně běží 21denní odvolací lhůta).

Pak je tu ale pětapadesátiletý Ganus, šéf RUSADA, který tvrdí něco jiného: „Rusko si musí uklidit nejdříve před vlastním prahem. Tato práce může být mým životním dílem.“

K obvinění WADA pak pro německý Der Spiegel poznamenal: „Manipulace se děla mimo naše vědomí. Neměli jsme k ničemu přístup, databáze laboratoře byla pod dohledem státních orgánů. Za vše zodpovídá ministr sportu Pavel Kolobkov.“

Asi nepřekvapí, že právě Kolobkov mu nemůže přijít na jméno, Ganuse označuje za zrádce. A dle všeho na něj i donáší k všemocnému prezidentu Putinovi.

„Manipulace, o které mluví šéf RUSADA, neexistuje, šlo o technické problémy,“ brání se Kolobkov, kterého by Ganus nejraději viděl daleko od sportu. Stejně jako všechny činovníky a trenéry poskvrněné dopingovou minulostí.

„Sport se stal rukojmím vyšších zájmů. Nejsem administrativní pracovník, cestuji po celé zemi, komunikuji s čelními sportovními představiteli, trenéry, závodníky. A všude mi říkají, že nejsou všichni stejní. Věřím tomu, máme hodně těch, kteří se řídí pravidly čistého sportu. Ale bez změny u těch, kteří za tím stojí, bude naše očista těžká,“ svěřil se Ganus před měsícem ve velkém rozhovoru pro sports.ru.

Není třeba dlouho přemýšlet, jakým směrem pálí. Kolobkov, potrestaní trenéři či bývalý šéf ruského sportu Vitalij Mutko, který sice v roce 2016 odstoupil, ale stal se rovnou ruským viceprezidentem. Navíc s dohledem na sport. Až po obrovském tlaku ze zahraničí se vzdal nejprve pozice v čele ruského fotbalu a následně se jeho pravomoci přesunuly na výstavbu a rozvoj regionů.

Bojovat proti čelním představitelům ruského státu? Vysoká hra, které se ale Ganus zjevně nebojí. Ani poté, co dva bývalí ředitelé RUSADA Vjačeslav Siněv a Nikita Kamajev v roce 2016 během deseti dnů záhadně zemřeli. Druhý jmenovaný přitom plánoval vydat knihu „o pravdivém příběhu sportovní farmakologie a dopingu v Rusku od roku 1987“.



Bývalý šéf moskevské antidopingové laboratoře Grigorij Rodčenkov, který svojí zpovědí celou kauzu ruského dopingu rozjel, se před podobným osudem skrývá na neznámém místě v USA.

„Ano, je to nebezpečné, ale je to moje mise,“ prozradil před pár dny Ganus agentuře AFP. Pro domácí média pak přidal: „Proč bych se měl bát? Měl bych být naopak pod ochranou ruského státu za to, co dělám. Toto je ta správná cesta pro náš sport.“

Ostatně on budiž příkladem toho, o čem mluví. Ještě před třemi lety ve světě sportu nic neznamenal.

Narodil se před 55 lety v ukrajinském Tokmaku, celý život ale strávil v Petrohradu. Tam hrál v dětství házenou a judo. Tam vystudoval Vyšší školu lodního inženýrství. Pracoval coby elektrikář v estonské přepravní společnosti.

Později si zajistil na Státní univerzitě v Petrohradu diplom z ekonomie a v divokých 90. letech se začal zapojovat do řízení různých společností. Často coby krizový manažer. Vždy v zahraničních firmách, nikoliv domácích. Byť to byla snadnější cesta k penězům.

V roce 2016 ho rozhořčilo vyloučení ruských paralympiků z her v Riu. O rok později zjistil, že se hledá nový šéf RUSADA. Spolu s dalšími sedmi stovkami poslal přihlášku, absolvoval první kolo, dlouho čekal na to druhé. „Už jsem si myslel, že je to ztracené,“ vrací se tři roky zpět.

Šéf RUSADA Jurij Ganus ve svém království.

Komise, ve které byli i členové WADA, se ozvala. Přišel na osobní pohovor. A vyhrál. Jeho nejbližší se o jeho úspěchu dozvěděli z médií. On sám loni před Vánoci, v době, kdy WADA marně čekala na data z moskevské laboratoře, napsal otevřený dopis prezidentu Putinovi.



Po pondělní trestu na něj apeluje znovu. „Potřebujeme změnu. A bez rozhodného prezidenta toho nedosáhneme!“ nechal se slyšet Ganus před ruskými novináři.

První reakce Putina změny nenaznačují. Pokud tedy nevisí pověstný Damoklův meč právě nad šéfem RUSADA, kterého některá západní média nazývají „Mr. Clean“ (Pan Čistý). Jenže…

Někteří se v něm zatím neumí vyznat a to včetně reportérů ARD, kteří celou kauzu kolem ruského dopingu spolu s Rodčenkovem rozjeli. A někteří mu nevěří vůbec. Nevěří tomu, že by někdo mohl takto bez následků oponovat nejvyšším v jedné z předních světových velmocí.

„Nejlepší obranou v jeho případě je tvrdit, že je nezávislý. A tvářit se tak. Ale není nezávislý. Je to jen hra. Dobře organizovaná hra,“ řekl AFP Travis Tygart, šéf Americké antidopingové agentury USADA.

„Chci věřit, že je Jurij Ganus upřímný. Věřím, že chce dělat sport poctivě,“ tvrdí ovšem další zdroje, které si nepřejí být jmenovány.

Mimochodem, Ganuse s kritikem Tygartem jedno spojuje. Také on měl svoji misi. Tou bylo dopadení dopingového hříšníka Lance Armstronga. On ji do vítězného konce dovedl.

Jak si nyní povede jeho ruský protějšek? „Pravda je na mé straně. Musíme dát našim sportovcům možnost plnohodnotné kariéry. Za týden, 19. prosince, zasedne rada RUSADA, na které se rozhodneme o odvolání proti trestu WADA. Slyšení bude veřejné,“ řekl včera Ganus.

Vzepře se znovu mocným?