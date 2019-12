Muradov po knokautu Smithe v UFC: Je mi jedno s kým a kde. Pošlete smlouvu, budu připravený

Řádění uzbeckého reprezentanta nepěkně odnesl Američan Trevor Smith, po pravém háku se ve třetím kole bezvládně svezl k zemi. Za celou dobu přitom Muradova ohrozil jen párkrát. Sice mu udělal monokl pod levým okem, ale sám utržil tolik ran, že se postupem času soustředil víc na to, aby vůbec vydržel na nohou.

„Zjistil jsem už v prvním kole, že ho můžu ukončit, jen jsem nechtěl pospíchat. Postupně se unavoval,“ komentoval Muradov ještě v kleci svůj výkon.

V prvním kole Smithe víc trefoval do hlavy. Držel si od Američana odstup, dal ránu a hned se stáhl. Ve druhém kole začal mířit na trup, což Smithe viditelně zraňovalo. Začal zpomalovat, už se nepohyboval tak rychle.

„Nepřekvapilo mě, jak byl tvrdý. Hodně vydržel, hlavně na břicho,“ uznal Muradov.

