Musely zrušit účast ve finále mezinárodního turnaje. Protihráčky totiž chtěly odjet z Ukrajiny bez nich

LVOV/PRAHA Velice bizarní situace se udála o víkendu v ukrajinském Lvově na mezinárodním florbalovém turnaji Ukrajina Open, tedy obdobě tuzemského Czech Open. Florbalistky pražského Bučis Teamu se totiž musely nedobrovolně odhlásit z finále, protože kdyby tak neudělaly, společný autobus s jinými českými týmy by jim totiž ze Lvova ujel.

Tak tohle si ani ve snu nepředstavovaly. Měly šanci zvítězit na početně obsazeném turnaji, který mezi profesionály ovládli hráči kolem reprezentačního beka Lukáše Veltšmída (Vítkovice/Mladá Boleslav) a mezi amatéry florbalisté ze Zlína.

Florbalistkám pražského Bučis Teamu však jen zbyly oči pro pláč. Musely totiž ještě před finále opustit dějiště turnaje ve Lvově, aby cestu z Ukrajiny trávily vedle florbalistek a jejich činovníků, kteří jim podtrhli nohy.

„Ukrajina Open jsme se letos zúčastnily třetím rokem, po předchozích zkušenostech s dopravou jsme proto uvítaly nabídku přidat se k dalším týmům na společnou cestu autobusem z Olomouce,“ řekla serveru Lidovky.cz hráčka Bučis Teamu Olena Dragunová.

„Turnaj probíhal v dobré náladě až do čtvrtého, finálového dne, kam jsme se jako jediný tým z autobusu probojovaly. Po vítězném semifinále jsme se už viděly, jak si všichni užijeme finále a pak to náležitě oslavily cestou domů,“ popisovala situaci rodačka z ukrajinského Záporoží.

Po vítězném semifinále však přišla pro hráčky Bučis Teamu studená sprcha.

„Hned jak jsme dohrály, nám bylo členy dalších dvou týmů z autobusu sděleno, co jsme si to jako dovolily, vyhrát semifinále. Kdyby totiž byli v naší pozici oni, tak to prý pustí a zápas úmyslně prohrají,“ zoufala si Dragunová.

„Prý se mezi sebou domluvili, že nám zafandí v boji o třetí místo. Ale finále, to prý ať si klidně hrajeme, ale oni jedou domů. Přece nebudou čekat na nějakých šest holek,“ diví se florbalistka Bučis Teamu.

I když jeden z olomouckých týmů chtěl na pražský tým počkat, další Olomoučané a jiný pražský tým chtěli odjet v 17 hodin, na kolik byl původně naplánován odjezd.

„Konec finále by však byl zhruba v 19 hodin, takže se jednalo maximálně o dvě a půl hodiny zpoždění. Přesto začalo dohadování, a i když se nás hráčky týmu Saros Olomouc zastaly, byly přeřvány zbytkem autobusu,“ popisuje Dragunová.

„Narychlo jsme se proto s pořadatelem snažily vyměnit finále s jiným zápasem, ale to se nepovedlo, tak jsme musely finále vzdát. Tímto bych chtěla poděkovat panu Martinu Schejbalovi z FBŠ Olomouc a týmu FBŠ Bohemians Praha C, že nás připravili o zážitek,“ dodala zklamaná florbalistka.

Nikdo se asi poté nemohl divit, že nálada v autobusu na zpáteční cestě do Česka nemohla být zrovna optimistická.