Na kurtu nevyprávím vtipy, moje hra by se pak rozpadla, vysvětluje Plíšková své zápasové rozpoložení

Praha Málokdy ukazuje emoce, působí vlažně, někdy až bez zájmu. I proto si Karolína Plíšková vedle přezdívky Ace Queen, Královna es, vysloužila i označení Ice Queen, Ledová královna. „Nemám v povaze na kurtu někomu vyprávět vtipy, pak bych úplně ztratila koncentraci a má hra by se rozpadla. Takže proto jsem taková, soustředění mi pomáhá nepanikařit a zůstat klidnou,“ prozrazuje třetí tenistka světa.

Pod zdánlivě netečnou maskou Plíšková ukrývá pocity přirozeně spjaté s vrcholovým sportováním. „Samozřejmě bývám nervózní, vystrašená, naštvaná,“ odhaluje v rozhovoru pro oficiální stránku Roland Garros.

Slova o bouřlivých emocích v jejím nitru potvrzuje ojedinělý výlev, který českou jedničku potkal před dvěma lety na turnaji v Římě. Po porážce ve druhém kole, na níž mělo velký vliv špatné rozhodnutí rozhodčí, Plíšková raketou vzteky bušila do umpiru, až v něm udělala díru.

„Reakcí bylo hodně, nikdo mě takhle nikdy neviděl. Spousta lidí, asi celý národ, byla v šoku, co jsem předvedla. Nějak jsem to úplně nezvládla. Ale už to jinak nešlo,“ uvedla s odstupem deseti dní.



Jinak ale na okruhu platí za maximálně soustředěnou, téměř roboticky chovající se dámu.

Má to své opodstatnění, Plíšková se skrz vystupování bez extravagantních gest a hlasitých projevů snaží koncentrovat na hru. „Není to tak, že nechci mít emoce. Mám spoustu emocí,“ zdůrazňuje. „Když mě lidé vidí v televizi říkají si, hej, ty jsi úplně zmrzlá. Jako ledová královna, tak mi říkají,“ vypráví.

Mimo tenisová kolbiště však Plíšková vážnost rychle odhazuje. „Když mě ti samí lidé pak vidí v opravdovém životě, kde se pořád směji a vyprávím vtipy, říkají, to nejsi ty, to není možné,“ nastiňuje dojmy, které v druhých zanechává.



S kamennou tváří 28letá rodačka z Loun neobjížděla turnaje odjakživa.



„Je to zvláštní, protože když jsem byla mladá, řekněme kolem 10 nebo 12 let, rozbila jsem spoustu raket,“ vzpomíná. „Rodiče mi říkali, ať je nerozbíjím, protože mi je kupují a jsou dost drahé.“

Malá Karolína tento argument přijala, vzápětí ale vytasila vlastní návrh: „Až si budu rakety kupovat sama nebo je budu dostávat, můžu je rozbíjet.“





I když by podlé této úmluvy mohla nyní zvesela třískat několik hráčských náčiní denně, snad kromě incidentu v Římě si udržuje svůj pověstný klid.

Zlom k tomuto rozpoložení nastal u Plíškové při přechodu mezi dospělé. „Když jsem začala hrát turnaje žen, chtěla jsem zůstat klidná,“ zdůvodňuje.

A svým přístupem dobyla skvělé úspěchy. Na okruhu WTA ovládla 16 turnajů ve dvouhře, propracovala se na post světové jedničky, hrála finále US Open.

Plíšková tímto vysílá jasný signál: Na kurtu za mě hovoří raketa.