Na tenis jde jako šachový mistr. Medveděv je v žebříčku ATP už na druhém místě

Praha Poprvé od roku 2005 se těsně pod vrcholem tenisového trůnu objevil někdo jiný než kvarteto Novak Djokovič, Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray. Pětadvacetiletý Rus Daniil Medveděv triumfem ve francouzské Marseille potvrdil svůj kariérní i žebříčkový posun na druhou příčku rankingu ATP.

Španělskou hvězdu Nadala odsunul za sebe na třetí příčku s odstupem 270 bodů a navázal tak na fantastickou formu z konce minulého roku, kdy ovládl prestižní podnik v Paříži i Turnaj mistrů v Londýně.

„Už před finále v Marseille jsem věděl, že budu světová dvojka. Vždy je však lepší potvrdit posun v žebříčku turnajovým triumfem,“ sdělil Medveděv pro web ATP Tour a dodal: „Jsem šťastný, že se mi daří, ale nesmím polevit. Deset vítězných turnajů je skvělých. Sníval jsem o tom jako dítě. Je to už dvojciferné číslo, ale další přibývat nebudou, pokud nebudu pokračovat v tvrdé práci.“

Poslední světovou dvojkou mimo „velkou čtyřku“ byl před ním v roce 2005 Australan Lleyton Hewitt. To, co se povedlo rodákovi z Moskvy, nedokázal široký zástup skvělých hráčů, kteří se pohybují ve špičce v novém století: Stan Wawrinka, Juan Martín Del Potro, David Ferrer, Alexander Zverev nebo Dominic Thiem. Ani jeden z těchto borců nikdy nevystoupal výš než na třetí příčku.

„Jeho hra je spolehlivá, bez vážnějších výkyvů. A na kurtu přemýšlí. Slyšel jsem, jak ho Jim Courier nazval šachovým mistrem v tenisu,“ klaněla se před Rusem světová jednička Novak Djokovič a slova bývalého amerického tenisty jen potvrdila: „Je to pravda, takticky zvládá hru velmi dobře. Ví, kam se má posunout podle vývoje zápasu.“ Sám srbský velikán se s Medveděvem utkal v únorovém finále Australian Open, když jej v Melbourne přehrál hladce ve třech setech.



S podobnou chválou se o svém téměř dvoumetrovém krajanovi vyjadřuje i světová osmička Andrej Rubljov. „Výborně čte hru a je ohromující, jak trpělivě si počíná v dlouhých výměnách. Vyžívá se v drobných detailech, dotahuje do konce to, co jiní nedokážou. I proto se stále posouvá dopředu. Pokud se říká, že je třeba být soustředěný na každý míček, tak Medveděv je toho příkladem. Nepoleví v koncentraci a potom přetlačí soupeře,“ říká Rubljov.

Djokovič a Medveděv po finále Austrálie Open.

Osobnostní povahu ruského tenisty zase vystihl sám jeho trenér: „On je svým chováním génius a takoví se koučují jen velmi těžko, protože je nedokážete pochopit. Musíte je brát takové, jací jsou. Odlišní od ostatních,“ prohlásil francouzský kouč Gilles Cervara.



A pokud Medveděvovi aktuální forma vydrží, dost možná se v budoucnu může těšit na další obrovský milník – třeba bude tím, kdo po mnoha letech definitivně ukončí dominanci současné generace tenisových vládců a stane se i světovou jedničkou.