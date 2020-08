Nadal odmítl start na US Open. ‚Ještě nemáme koronavirus pod kontrolou,‘ vysvětluje

madrid Španělský tenista Rafael Nadal nebude na US Open obhajovat loňské vítězství. Druhý hráč světového žebříčku a devatenáctinásobný grandslamový šampion zrušil svůj start v New Yorku kvůli obavám z nákazy koronavirem. Na betonových kurtech ve Flushing Meadows se bude hrát od 31. srpna do 13. září.

„Po dlouhém přemýšlení jsem se rozhodl letos nehrát na US Open. Situace je na celém světě hodně složitá, počet případů covidu-19 stoupá a zdá se, že stále ještě nemáme situaci pod kontrolou,“ uvedl na twitteru Nadal. Organizátoři US Open ve stejné době zveřejnili seznam přihlášených hráčů, mezi nimiž jméno čtyřnásobného vítěze turnaje chybí. Tenistka Kristýna Plíšková porazila v Palermu nasazenou trojku Sakkariovou „Víme, že redukovaný tenisový kalendář po čtyřech měsících pauzy je krutý, chápu a děkuji všem za jejich snahu. Tohle rozhodnutí jsem nikdy nechtěl udělat, tentokrát ale poslechnu své srdce a raději v této době nebudu cestovat,“ řekl Nadal.

Čtyřiatřicetiletý Nadal mohl v případě úspěšné obhajoby na US Open dostihnout svého dlouholetého rivala Rogera Federera v počtu grandslamových titulů. Dvacetinásobný šampion ze Švýcarska nebude startovat v New Yorku také, už v červnu po letošní druhé operaci kolena předčasně ukončil sezonu. Třetí člen „Velké trojky“, světová jednička Novak Djokovič ze Srbska, na seznamu přihlášených figuruje. Nadal oznámil neúčast v New Yorku několik hodin poté, co byl kvůli narůstajícím případům covidu-19 zrušen zářijový turnaj v Madridu navazující na US Open, na němž měl startovat. Antukové Roland Garros, které hvězdný Španěl ovládl už dvanáctkrát, začne v Paříži 27. září.

Startu na US Open, jež má za přísných hygienických podmínek začít poslední srpnový den, se už dříve vzdala světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie. Na seznamu přihlášených žen nechybějí dvě nejlepší Češky Karolína Plíšková a Petra Kvitová.