US Open pod tlakem hráčů. Kvůli přísným opatřením může přijít o všechny zbylé hvězdy v čele s Djokovičem

MADRID/PRAHA Jeden problém za druhým musí řešit pořadatelé amerického tenisového grandslamového turnaje US Open, který má odstartovat 31. srpna. Ve čtvrtek totiž proběhla dle španělského deníku Marca videokonference elitní dvacítky hráčů, zástupců mužského okruhu ATP a USTA (Americká tenisová federace, která organizuje US Open).

Výstup? Tajný, dle zdroje deníku ale hráčům vadí hrozba povinné dvoutýdenní karantény po návratu z New Yorku.



Pokud jim vedení turnaje nedá záruky, že ji nebudou muset ve svých vlastech podstoupit, druhý letošní grandslam sezony budou bojkotovat.

Důvod je nasnadě. „Náš premiér ve čtvrtek naznačil, že bychom po návratu ze Spojených států měli jít do čtrnáctidenní karantény. Samozřejmě to celý náš tým respektujeme, ale je jasné, že by to ohrozilo přípravu na mé milované antukové turnaje v Římě a Paříži,“ uvedla včera Nizozemka Kiki Bertensová – sedmá hráčka světa – svůj důvod, proč na US Open startovat nebude.

Čtrnácti dní po něm je naplánované odložené French Open, v týdnu před ním má proběhnout „přípravný“ obří turnaj v Římě.

Zatímco Evropa má již šíření onemocnění covid-19 relativně pod kontrolou, na druhé straně Atlantiku je situace zcela odlišná, USA eviduje už téměř pět milionů nakažených a 160 tisíc úmrtí spojených s novým koronavirem.



„Respektuji snahy USTA, ale neměla bych dobrý pocit z cesty do USA a toho, že vystavuji sebe i celý tým vysokému riziku,“ přidala se světová pětka Elina Svitolinová z Ukrajiny.

Obě napodobily už předchozí odhlášení z turnaje od jedničky žebříčku Ashleigh Bartyové a uřadujícího šampiona Rafaela Nadala. Že Španěl dává přednost milovanému French Open, není třeba dodávat. Právě v Paříži bude chtít zaútočit jako druhý hráč historie po Rogeru Federerovi na 20. grandslamový triumf.

Onu videokonferenci řídil současný tenisový král, Srb Novak Djokovič, který se sám na začátku léta nakazil covidem-19 na své exhibiční sérii Adria Tour, za což sklidil velkou kritiku.

Hráčům se nelíbí například jedno z bezpečnostních pravidel, které říká, že bude z turnaje vyloučen hráč, pokud bude pozitivně testován některý z členů jeho týmu.

Ustoupí pořadatelé, nebo přilétnou další omluvenky a vedle diváků v hledišti budou chybět i ty největší hvězdy na kurtech?