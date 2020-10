Nadal porazil Schwartzmana a na Roland Garros si zahraje už 13. finále

Paříž Španělský tenista Rafael Nadal postoupil potřinácté do finále Roland Garros. Obhájce titulu porazil v semifinále 6:3, 6:3, 7:6 Argentince Diega Schwartzmana a jeden vyhraný zápas ho dělí od dvacátého grandslamového triumfu, jímž by vyrovnal rekordmana Švýcara Rogera Federera.

Čtyřiatřicetiletý Nadal se o třináctý titul na pařížské antuce utká s vítězem druhého dnešního semifinále mezi světovou jedničkou Novakem Djokovičem ze Srbska a Řekem Stefanosem Tsitsipasem. Ve finále French Open španělský rekordman turnaje ještě nikdy neprohrál.

Nadal letos na svém nejoblíbenějším grandslamu neztratil zatím ani set. Čtvrtfinálový přemožitel vítěze US Open Dominica Thiema Schwartzman byl nejblíže úspěchu ve třetí sadě, kterou dotáhl do tie-breaku. V něm ho ale španělský favorit deklasoval 7:0 a připsal si ve 101. pařížském zápase 99. výhru.

Osmadvacetiletý Schwartzman v generálce na Roland Garros po devíti porážkách nečekaně Nadala zdolal ve čtvrtfinále turnaje v Římě, dnes byl ale v úvodních dvou setech stále o krok pozadu. Ve třetí sadě prohrával 1:3 a 2:4, ale dokázal srovnat na 5:5 a ve vyrovnaném jedenáctém gamu, jenž trval 12 minut, si vypracoval tři brejkboly. Nadal ale servis uhájil a sadu i zápas rozhodla zkrácená hra, v níž dominoval.

„Je neskutečné být znovu ve finále. Před pár týdny jsem s Diegem prohrál, takže jsem očekával hodně těžký zápas. Věděl jsem, že to s ním bude náročné až do konce, protože je to jeden z hráčů, kteří na tour získávají hodně brejků. Takže výhra proti němu je pro mě hodně pozitivní,“ uvedl Nadal, jenž prošel v Paříži do finále bez ztráty setu pošesté v kariéře.