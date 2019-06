Nadal si stěžuje na pořadatele Wimbledonu. ‚Bylo by překvapivé, kdyby se mnou musel hrát semifinále,‘ zastal se ho Djokovič

LONDÝN Španělský tenista Rafael Nadal není spokojený s přístupem pořadatelů Wimbledonu k nasazování hráčů. Organizátoři třetího grandslamového turnaje v All England Clubu se totiž jako jediní neřídí striktně pouze žebříčkem a zohledňují výsledky na trávě. Pochopení mu překvapivě vyjádřil i Srb Novak Djokovič.

Nasazení do nadcházejícího ročníku bude zveřejněno ve středu a Nadal se může propadnout na třetí místo za světovou jedničku a obhájce titulu Novaka Djokoviče a osminásobného šampiona Rogera Federera, který je v aktuálním žebříčku ATP za Španělem třetí.



„Wimbledon je jediný turnaj v sezoně, který se neřídí žebříčkem,“ posteskl si ve španělské televizi bezkonkurenční antukář Nadal, jenž na Roland Garros získal rekordní dvanáctý titul.

„Ale je to jejich volba. Ať už budu druhý nebo třetí, musím hrát na nejvyšší úrovni, abych se mohl ucházet o to, co chci. Bylo by lepší být druhý než třetí, ale pokud rozhodnou, že musím být trojka, přijmu to,“ dodal.

Novak Djokovič

Nadal, jenž wimbledonskou trofej získal v letech 2008 a 2010, vloni prohrál v semifinále dramatickou bitvu s Djokovičem.

Při předchozích pěti startech ale nepřešel přes osmifinále. Pokud by byl letos nasazený až jako třetí, znamenalo by to, že by teoreticky k zisku titulu musel porazit Federera i Djokoviče.

„Jsou to jejich pravidla a to musíme respektovat, ale abych byl upřímný, bylo by to trochu překvapivé,“ řekl Djokovič.

V ženském pavouku vloni těžila z wimbledonských pravidel nasazování Serena Williamsová, která se vracela po mateřské pauze.

Američanka figurovala v žebříčku až na 183. místě, do wimbledonské dvouhry se ale dostala jako 25. nasazená.