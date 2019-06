KOMENTÁŘ: Sebrali Čechům jejich klenot. Po Davis Cupu zničila vrchnost i Fed Cup

PRAHA Vědělo se to už nějakou dobu, přesto to zklamání českých tenisových fanoušků nezmírnilo. Fed Cup po vzoru Davis Cupu se bude od příští sezony hrát jen jeden týden v jednom městě. Češi tak přijdou o to, co jim pomohlo ke dvěma triumfům v Davis Cupu a k šesti ve Fed Cupu v posledních deseti letech. Tedy o domácí prostředí.

V příštích třech sezonách se bude hrát Fed Cup na antuce v Budapešti. Ani kousek od českých hranic však pro tuzemské fanoušky nebude znamenat to co dřív, tedy výhodu v podobě hlasivek, které české ženy podporují.

A zničení tradiční formy soutěže navíc nepodpoří to, co si od něj pořadatelé slibují. Tedy účast všech největších hvězd.

Vždyť už nyní účast v novém formátu odmítla bývalá světová jednička Rumunka Simona Halepová, která napodobila mimo jiné mužské hvězdy Novaka Djokoviče, Rogera Federera, Alexandera Zvereva.

„Hrát před domácím publikem to je ten nejlepší pocit. Hraju Fed Cup několik let a předvést se doma před lidmi, kteří vás přišli podpořit, je opravdu výjimečný zážitek,“ přiznává Halepová.



Poukazuje na fakt, že jen málokdo bude hrát na turnaji, kde nebude mít tradiční podporu vlastních fanoušků.



Stačí se podívat na poslední podobný pokus z let 2000 a 2001, kdy se hrál Fed Cup naposledy v jednom městě, konkrétně v Madridu. Pro absolutní nezájem fanoušků se ITF rozhodla hrát v zemi jednoho ze soupeřů.

Jenže po penězích lačnící mezinárodní federace se nepoučila a fiasko hrozí znovu.

Týmové soutěže se tak nejspíš stanou zcela okrajovou záležitostí pro všechny hráče. A to je velká škoda.