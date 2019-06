Favority Wimbledonu jsou ‚tři veteráni‘, velkou výhodu získal Federer

Londýn / Praha Travnaté kurty Wimbledonu přivítají už v pondělí třetí tenisový grandslam sezony. A ač je v mužské soutěži řada mladých vlčáků, o titul by si to podle předpokladů měli rozdat tři třicátníci.

Ten povrch se v tenisovém kalendáři objevuje jen na jeden měsíc. Tráva, mnohými tenisty proklínaná, jinými milovaná, dělá z Wimbledonu specifickou podívanou. A diváci se mohou, kromě proslulých jahod se smetanou, těšit i na střet generací, v němž budou zkušení tenisté odolávat nastupující generaci.

Samozřejmě by se dalo hovořit o mladících Dominiku Thiemovi, Alexandru Zverevovi nebo Stefanosi Tsitsipasovi. Tedy číslech 4, 5 a 6 světového žebříčku. Jenže ani oni tři zatím nedokázali narušit dominanci „tří veteránů“.

Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala a Rogera Federera.

Ač jsou všichni tři ostřílení řadou těžkých zápasů, každý pojal přípravu po svém. Zatímco první dva jmenovaní od posledního grandslamu, kterým bylo antukové French Open na přelomu května a června, neodehráli jediný soutěžní zápas, sedmatřicetiletý Federer si zajel na svůj oblíbený podnik v německém Halle, kde získal jubilejní desátý triumf.

„Je to neuvěřitelné, nikdy bych si ani nepomyslel, že bych tu mohl vyhrát deset titulů,“ usmíval se nestárnoucí Švýcar, který poprvé na německém podniku startoval v osmnácti letech.

Ostatně právě Federer nejvíce vytěžil z rozhodnutí organizátorů Wimbledonu, kteří do turnaje nenasazují jen podle žebříčku ATP, nýbrž v pořadí tenistů zohledňují také výsledky na trávě. Federer poskočil na místo druhého nasazeného a má jistotu, že by se v případném semifinále nenarazil na Novaka Djokoviče.

Což se pochopitelně nelíbí Rafaelu Nadalovi, který by Srba místo něj potkal.

„Je to jediný turnaj, který se neřídí žebříčkem,“ hořekoval Španěl. „Ale je to jejich volba. Ať už budu druhý, nebo třetí, musím hrát na nejvyšší úrovni, abych se mohl ucházet o to, co chci. Pokud rozhodnou, že musím být trojka, přijmu to.“

Španělský tenista Rafael Nadal v semifinálovém zápase na Wimbledonu proti srbskému Novaku Djokovičovi.

A tak se i stalo. Navíc se organizátoři proti Nadalově kritice ohradili. „Od roku 2002 nedělá nasazení komise, ale po dohodě s ATP objektivní a transparentní systém, který reflektuje individuální výkony hráčů na trávě,“ uvedl hlavní rozhodčí turnaje Andrew Jarrett.

To Novak Djokovič se může smát, protože ve Wimbledonu rozhodně nepůjde o jeho post světové jedničky, náskok na Nadala má opravdu obří (4470 bodů). A přípravu pojal svědomitě, byť jeho trénink na specifický povrch probíhal na betonu v Bělehradě.

„Najděte mi tady travnatý kurt a já budu trénovat na něm,“ smál se srbský tenista. „V Srbsku žádný nemáme, že? Vážně doufám, že brzy nějaký vznikne, ale prozatím mi beton stačí. Je to povrch nejvíc podobný trávě, co se týče rychlosti a pohybu po kurtu.“

Nastoupí i dva Češi

Djokovič ovládl Wimbledon loni, letos už si navíc jeden vyhraný grandslam připsal, a to když vyhrál lednové Australian Open.

Roger Federer ve finále v německém Halle.

V květnu jej na kurtech Rolanda Garrose v Paříži v semifinále vyřadil pětadvacetiletý Dominik Thiem. „Chtěl jsem získat čtyři grandslamové triumfy v řadě, vyvinul jsem na sebe velký tlak. Ale tady obhajuji, jsem v čele žebříčku, tak doufám, že to dotáhnu do konce,“ poznamenal Srb.

„Realita ale může být jiná, vedle obvyklých podezřelých je tu hromada dalších hráčů, kteří budou silnými soupeři,“ pousmál se na závěr Djokovič.

Mezi vyzyvateli srbského suveréna budou i dvě česká jména.

Tomáš Berdych se vrací po zranění zad, přičemž naposledy nastoupil na začátku března na turnaji v Indian Wells. Kromě něj se ve dvouhře představí i současná česká jednička Jiří Veselý, který prošel náročnou kvalifikací. A hned v prvním kole dostal šestého nasazeného Alexandera Zvereva.