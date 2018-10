Návrat prokletého Landise. Sponzoruje nový tým z peněz nepřítele Armstronga

PRAHA Floyd Landis se vrací na scénu světové cyklistiky coby hlavní sponzor nového amerického třetidivizního týmu Floyd’s of Leadville.

Už tato zpráva je zajímavá. Ovšem následná informace o způsobu, jakým míní svůj tým financovat, zní až neuvěřitelně.

1. z peněz Lance Armstronga.

2. z prodeje výrobků z konopí.

„Chci tím pomoci mladým talentům a zároveň tak prokázat svoji lásku k cyklistice,“ říká.

Tato slova pronáší muž, jemuž byl za doping odebrán titul z Tour 2006 a jenž v roce 2010 odpálil cyklistický „dynamit“.

Zleva: Tyler Hamilton, Lance Armstrong, Floyd Landis.

Tehdy detailně popsal dopingové metody, které v týmu US Postal praktikovali jeho šéf Johan Bruyneel, lídr Lance Armstrong, další jezdci – i on sám. Spustil tak křižácké tažení proti US Postal a rozmetal tím Armstrongovu kariéru.

Coby whistleblower byl Landis také korunním svědkem v soudní při americká vláda vs. Armstrong.

V ní byl cyklista obviněn, že finance týmu sponzorovaného státní institucí zpronevěřil k nekalým účelům. Letos Armstronga odsoudili k pokutě pět milionů dolarů.

Landis má za své svědectví obdržet 25 procent této částky. A ty chce použít na financování týmu!

„Aspoň z těch posledních dvanácti let vzejde i něco pozitivního,“ říká. Po odečtení daní a poplatků mu z jeho podílu zbude 770 tisíc dolarů. „Což by na kvalitně fungující stáj nestačilo, proto přidám část výnosů ze svého obchodu.“

Tři roky už v Coloradu legálně prodává výrobky z konopí.

Floyd Landis a Lance Armstrong.

„Zajímám se o ně od doby, kdy jsem se léčil z depresí po vyloučení z Tour. Později mi pomohly i utlumit bolest po operaci kyčle. Věřím jim, proto je prodávám. Není to jako dávat drogy cyklistům, kteří často slouží jako pokusní králíci.“



Právě jeden z mozků, jenž dopingový proces v týmech US Postal a Discovery Channel řídil, se nyní rovněž ocitl v centru pozornosti.

Jméno: Johan Bruyneel.

Na twitterovém účtu tento 54letý Belgičan sám sebe charakterizuje: „Hrdý exmanažer mého drahého přítele Lance Armstronga, vítěze sedmi Tour. Žádný pokrytec.“

Zatímco Armstrongovi v roce 2012 doživotně zakázali další působení ve sportu, Bruyneelovi nejprve za „aplikování dopingu, ponoukání k podvodům a šikanování jezdců“ vyměřili desetiletý distanc do roku 2022.

Odvolal se ke Sportovní arbitráži v Lausanne. A ta mu ve středu prodloužila trest na doživotní.

Na verdikt reagoval otevřeným dopisem. „Je řada věcí, které bych si přál, abych udělal jinak. Jsou některé činy, kterých hluboce lituji,“ píše.

Floyd Landis

„Ale uvědomte si, že období, v němž jsem jako cyklista a pak manažer týmu žil, se ode dneška tolik lišilo. Byli jsme dětmi naší éry, čelícími nástrahám a pokušením, které byly součástí tehdejší kultury. A nedělali jsme vždy ty nejlepší volby.“



Byť Bruyneel rozsudek považuje za neadekvátní, akceptuje ho. „Uzavřu tuto životní kapitolu a soustředím se na pozitivní věci,“ tvrdí.

Landis se na rozdíl od něj po odpykání dvouletého trestu z let 2007–2008 smí ve sportu pohybovat i nadále, nicméně s puncem prokletého muže.

Jeho jméno drtí mezi zuby kápové někdejší dopingové éry, jejichž zákon mlčení porušil, a nikdy mu už nebudou věřit ani ti čistí. Když se v sezoně 2009 pokusil vrátit do závodů, žádný z prvodivizních týmů ho nechtěl.

V roce 2011 ukončil kariéru. Dnes, ve věku 43 let, vykládá:

„Cyklistika stále není čistá. Ani nebude, dokud se nezmění celý její vrcholný management a dokud Světovou antidopingovou agenturu WADA nenahradí nová, lepší organizace.“

S Armstrongem řadu let nepromluvili ani slovo. „Jsem si jist, že mě Lance nesnáší, a chápu proč,“ říká Landis.

„Byly chvíle, kdy jsem si přál, aby vládní vyšetřování raději ukončili, a kdy jsem se kvůli Lancovi dokonce cítil špatně. Zaplatil za doping tvrději než kdokoliv jiný před ním. Nevím, jestli to bylo fér. A nevím, jestli tato kauza vlastně něčemu pomohla.“



Svá najednou až smířlivá slova vůči Armstrongovi vysvětluje znechucením, že za temná dopingová léta nebyl postižen nikdo z nejvyššího cyklistického managementu.

Čímž nemá na mysli Bruyneela, ale šéfy Americké i Mezinárodní cyklistické federace.

„Přitom například Jim Ochowicz, prezident USA Cycling v letech 2002 až 2008, o dopingových praktikách velmi dobře věděl. Poskytli jsme o tom důkazy, jenže WADA s tím odmítla cokoliv udělat,“ obviňuje současného manažera stáje BMC.

Možnost, že by se stal i sportovním ředitelem nové stáje, Landis odmítl. „Mělo by to negativní dopad na tým, lidé by stále pochybovali. Budu raději našim mladým jezdcům jen radit, aby se vyvarovali chyb, které jsem dělal já.“

V roce 2009, když se snažil vrátit do závodů, žádal Bruyneela a Armstronga o kontrakt v jejich týmu Radioshack. Ti jej odmítli. Arm- strong později tvrdil, že jim Landis vyhrožoval zveřejněním informací o dopingu, pokud jej nevezmou.

Kdo ví, jak by se vyvíjely dějiny cyklistiky, kdyby mu tehdy smlouvu přece jen nabídli.