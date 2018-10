Organizátoři Tour chtějí ukončit dominanci Teamu Sky. Na příští rok nachystali profil proti němu

PRAHA Kudy vést cestu do Paříže, aby na konci Tour 2019 nestál na pódiu coby šampion opět jezdec Sky? Vždyť šest ze sedmi posledních ročníků právě Britové z týmu Sky ovládli. Navíc ne vždy s taktikou, která by se dala označit za atraktivní. Taková dominance se začala zajídat nejen mnohým fanouškům, ale rovněž organizátorům ze společnosti ASO.

Christian Prudhomme, ředitel Tour, se sice vyjadřuje v rámci patřičných diplomatických mezí, nicméně už i on dává najevo, co by si přál:

„Myslím, že v roce 2019 uvidíme silný antiSky blok. Bardet, Pinot, Dumoulin, Roglič nebo Nibali se postarají o velkou bitvu.“



V minulých letech se tvůrci trati z ASO snažili znevýhodnit tým Sky nahrazením horských dojezdů cílovými sjezdy nebo osekáním časovkářských kilometrů až na titěrných 36 v ročníku 2017.

Marná snaha. Chris Froometehdy zase vyhrál.

Až letos, kdy jej měla psychicky vykolejit i výhrůžka zákazu startu kvůli salbutamolové kauze, už nevyhrál, skončil třetí. Jenže místo něj vládl jeho parťák Geraint Thomas.



Co tedy zkusí ASO nyní?

„Z cyklistiky se stala matematika. Sky je v ní nejlepší a to je zlé,“ píše list LeMond.

Francouzský cyklista Romain Bardetpřidává: „Jako by už nebyl prostor pro jezdce, kteří jezdí tak jako já instinktivně. Moderní cyklistika je o silných týmech. Sky jednou nebo dvakrát udeří a pak vedení brání.“

Prudhomme by věděl, co s tím: „Chci dosáhnout zákazu wattmetrů při Tour,“ říká. Což se však patrně ukáže úkolem nad jeho síly.

Přesto trať Tour 2019, kterou včera organizátoři v pařížském Palaise des Congres odtajnili, vyvolala pořádné vzrušení. Časovky opět nejsou dlouhé (i když ta týmová ve 2. etapě bude nahrávat týmu Sky), zato vysokých hor je v itineráři nevídaně.

Etape 18 Embrun - Valloire  207 km #TDF2019



Col de Vars + col d'Izoard + col du Galibier : 3⃣ climbs ⬆ 2000 meters! / 3⃣ cols ⬆ 2000 mètres pic.twitter.com/yQ5DkRbNX5 — Tour de France (@LeTour) 25. října 2018

Rekordních 30 kategorizovaných stoupání plus 5 horských dojezdů.



Sedm vrcholů nad 2000 metrů, mezi nimi i 2770 metrů vysoký Iseran, nejvyšší vyasfaltovaný průsmyk v Alpách.

V 18. etapě z Embrumu do Valloire poprvé od roku 2011 tři kategorizované dvoutisícové průsmyky v jediné etapě.

V Pyrenejích teprve potřetí v historii dojezd etapy na legendární Tourmalet, do 2115 metrů.

Další dvoutisícové dojezdy v lyžařských střediscích Tignes (2113 m) a ve Val Thorens (2365 m), tam navíc po 33kilometrovém stoupání.

„Tvrdá, tvrdá, nesmírně tvrdá trať,“ glosuje Chris Froome. „Jsem zklamaný, že v itineráři je jen 54 časovkářských kilometrů, mělo by jich být víc. Vyznění tohoto závodu určí, jak si kdo poradí s vysokými horami a řídkým vzduchem.“

Tentokrát nepůjde vyhrát Tour ve stylu Bradleyho Wigginsev roce 2012, tentokrát vyhraje mimořádný vrchař.



2770m-high Col d’Iseran is on route  pic.twitter.com/0zF9H1cik7 — ITV Cycling (@itvcycling) 25. října 2018

„Příliš krátké časovky. Není to ideální trať pro mě,“ poukazuje Tom Dumoulin ze Sunwebu, letos druhý na Giru a na Tour.



Pak se zasměje: „Ale to nebyla ani ta letošní.“ V horách je nizozemský lídr stáje Sunweb rok od roku lepší.

„Bude to nejvyšší Tour všech dob,“ nadšeně říká Christian Prudhomme. „Je smutné, že některé týmy myslí víc na obranu než na útok a neriskují. Chceme víc boje a napětí. Snad tomu tato trať pomůže.“

Už v úvodním týdnu mají být dvě rovinaté etapy podle ředitele závodu velmi větrné. A už první vrchařský test v 6. etapě na Planině krásných dívek ve Vogézách je vyšperkován kilometrovým přídavkem po zčásti nezpevněných cestách s až 24procentním sklonem.

Po letošní odmlce se čeká návrat českých cyklistů.

Romanu Kreuzigerovi přislíbili post záložního lídra v týmu Dimension Data, kde má tým vést Luis Meintjes.

Jan Hirt by v dresu Astany znovu mohl pomáhat Miguelu Ángelu Lópezovi, letos třetímu na Giru a Vueltě. A kdo ví, jaké plány má s Josefem Černým stáj CCC, nástupce BMC.

Právě pro týmovou časovku i klasikářské etapy může být velmi platným členem týmu kolem Grega van Avermaeta, který letos v úvodním týdnu závodu oblékal žlutý dres.



Zdeněk Štybar se po skončení letošního Gira vyjádřil, že by se na italskou Grand Tour rád vrátil i v roce 2019. O zdravotním stavu a možném návratu Petra Vakoče a Leopolda Königa se zatím můžeme jen dohadovat.

„Prezentace trati mi dodala motivaci, abych se co nejdříve zase vrátil do tréninku,“ vyhlašuje Froome, jenž jistě míní sesadit parťáka Thomase a dosáhnout na pátý titul.



„Nekonečná vláda,“ jak píše o dominanci stáje Sky list L’Equipe, by tak pokračovala. Možná opět i po defenzivní partii.

Ovšem jak trefně poznamenává Rory Sutherlandz týmu Emirates:

„Co je cílem celého závodu? Je snad tím cílem, aby byl závod vzrušující pro média a fanoušky? Ne! Cílem je vyhrát. A i když to provedete způsobem, který lidé nazývají nudným, je to efektivní. Sky tohle umí skvěle. Na ostatních týmech je, aby tu jejich hru nabouraly.“