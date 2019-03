Štybar opět ukázal konkurentům záda. Ve spurtu ovládl druhou jarní klasiku

Harelbeke (Belgie) Cyklista Zdeněk Štybar vyhrál závod WorldTour Grand Prix E3 v Harelbeke a slaví už druhý letošní triumf v jarních klasikách po úvodním Omloop Het Nieuwsblad. Jezdec stáje Deceuninck-Quick Step uspěl v Belgii v závěrečném spurtu vedoucí skupiny, v níž nechal za sebou domácí favority Wouta van Aerta a Grega van Avermaeta.

Cyklistický jednorázový závod E3 BinckBank Classic (WorldTour) - 204 km: 1. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick Step) 4:46:05, 2. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 3. Van Avermaet (Belg./CCC), 4. Bettiol (It./EF Education First) všichni stejný čas, 5. Jungels (Luc./Deceuninck-Quick Step) -3, 6. Politt (Něm./Kaťuša) -1:04.



Třiatřicetiletý Štybar vyhrál 204 kilometrů dlouhou klasiku v Harelbeke, která se letos jela pod oficiálním názvem E3 BinckBank Classic, jako první Čech v historii. V součtu s etapovým triumfem v závodu Kolem Algarve slaví už třetí výhru v sezoně.

Generálku na závod Kolem Flander měl skvěle rozjetou Štybarův stájový kolega Bob Jungels z Lucemburska, jeho únik ale skupinka pronásledovatelů sedm kilometrů před cílem zlikvidovala. Český jezdec se v závěru pokusil o další nástup, soupeři ho ale zachytili a rozhodoval tak až cílový spurt.

V něm se Štybar vyvezl za Van Avermaetem a olympijského šampiona dokázal předstihnout. Stáj Deceuninck-Quick Step tak ovládla čtvrtou z letošních pěti jarních klasik a celkově v sezoně oslavila už 20. triumf.

„Je to pro mne radost, že tu mám takovou formu, a už se vážně těším na Flandry,“ řekl Štybar. „Zpočátku jsem se necítil právě skvěle, ale mohl jsem se spolehnout na Boba. Poslal jsem ho dopředu, aby mohl útočit a mně to pomohlo najít lepší pohodu do koncovky. Z taktického hlediska jsme byli v perfektní pozici,“ pochvaloval si Štybar v cíli.

Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu se stal pátým jezdcem v historii, který dokázal v jedné sezoně vyhrát Omloop Het Nieuwsblad a E3. Před Štybarem to dokázali Arthur de Cabooter (1961), Freddy Maertens (1978), Jan Raas (1981) a Van Avermaet (2017).