Nejbohatší český sportovec? Cítím zadostiučinění, libuje si Satoranský

PRAHA Dokud nebylo podepsáno, snažil se držet si odstup. „Nechtěl jsem se k té představě upínat,“ líčí Tomáš Satoranský o „lasu“ ze slavných Chicago Bulls. „Ale zároveň jsem o to měl velký zájem.“

A dopadlo to podle jeho přání: jediný Čech v NBA mění dres a v Chicagu ho má čekat velké vytížení. „Bulls takového hráče hledali,“ říká Satoranského agent.

V pondělí 1. července se zrodil český sportovní přestup roku.

Už kvůli finanční částce: oficiálně potvrzena nebyla, zdroje reportéra ESPN Adriana Wojnarowského však platí ve sportovní žurnalistice za velmi spolehlivé - a on píše o tříleté smlouvě s ročním příjmem deset milionů dolarů!

„Když jsem se to dozvěděl, měl jsem obrovskou radost,“ říká o trejdu Satoranský.

Tomáš Satoranský (vlevo) dal v zápase celkem 16 bodů.

„Dává mi to velkou motivaci k další práci a k další etapě mojí kariéry v NBA. Moc se na to těším. Vidím v Chicagu velký potenciál u jejich mladých hráčů. Mluvil jsem už s trenérem a byl jsem z té konverzace nadšený. Opravdu se moc těším a jsem rád, že to takhle dopadlo.“



Satoranský si v zámoří udělal jméno u Washington Wizards, byť to pro něj v americké metropoli nebyly snadné úvodní tři sezony.

„Jsem nadšený, jaký zájem Chicago ukázalo. Je to takové zadostiučinění za ty poslední dva roky,“ vrací se k časům, kdy u Wizards spolehlivě zaskakoval za často zraněnou jedničku na rozehrávce Johna Walla.

„I proto teď cítím velkou zodpovědnost, abych se dál zlepšoval. Myslím, že jsem na tuhle situaci připravený a budu se v ní cítit dobře.“

A v klubu spojeném s úchvatnou érou týmu okolo Michaela Jordana si myslí totéž.

„Bulls jsme si vytipovali, protože tam byla pro Tomáše dobrá, adekvátní role,“ popisuje jeho agent Phillip Parun.

„Hledali zkušeného rozehrávače. Tím pádem vstupuje do nové situace - už jako zkušený hráč NBA by měl patřit k základní ose týmu.“

Parun dávno před otevřením volného trhu tušil, jakou šichtou jsou licitace o smlouvách za desítky milionů dolarů. Praxe to jen potvrdila.



„Jednání byla náročná. Věci se hodně rychle měnily: podle toho, jak zrovna hráči podepisovali, jak se mluvilo se o možných trejdech... Tohle vyústění je nakonec takové, jaké jsme chtěli,“ těší Paruna.

S čímž souhlasí i jeho klient.

„Od začátku jsme nechtěli krátkodobý kontrakt, usilovali jsme o smlouvu na tři roky,“ říká Satoranský.

Trpělivost se vyplatila: „Věděl jsem, že zájem bude větší, že přijde z více týmů. Doufal jsem v to, protože jsem věděl, co jsem za poslední dva roky udělal a ukázal světu NBA.“

Z řady zájemců o jeho služby to udělalo největší dojem právě na šéfy Chicaga.