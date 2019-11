Nejlepší z hráčů své generace, kteří nevyhráli grandslam, hodnotí Berdychův konec uznávaný expert Wilander

Praha Český tenista Tomáš Berdych o víkendu ukončí po sedmnácti letech svoji úspěšnou kariéru. Někdejší finalista Wimbledonu a čtvrtý hráč světa oznámí odchod ze scény kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům během sobotního programu na Turnaji mistrů.

Tomáš Berdych Datum a místo narození: 17. září 1985, Valašské Meziříčí

Výška a váha: 196 cm, 91 kg

Postavení v žebříčku ATP: 103. místo (nejlépe 4. v květnu 2015)

Největší úspěchy: finalista Wimbledonu 2010, vítěz 13 turnajů ATP ve dvouhře a dvou ve čtyřhře; 2x vítěz Davis Cupu (2012-13)

Ocenění: 5x vítěz domácí ankety Zlatý kanár (2005-08, 2010, navíc v letech 2009 a 2012-13 jako součást daviscupového týmu)

V lednu došlo na Berdychův očekávaný comeback po zranění a nejdříve vypadalo vše slibně. Finále v Dauhá, osmifinále na Australian Open a semifinále v Montpellier.

Jenže poté se vrátilo vše do starých kolejí.

Začala se vracet zranění opotřebovaného organismu, od února už opět český tenista na okruhu ATP chyběl. Pokus o návrat na oblíbený Wimbledon nevyšel, Berdych vypadl hned v prvním kole, podobný příběh ho potkal na US Open, kde zápas prvního kola kvůli bolavé kyčli dohrával se sebezapřením. „Nemůžu servírovat, nemůžu se pořádně ani ohnout, což je v tenise dost blbý. Vždyť já nejsem schopen se ani hýbat,“ vysvětlil čtyřiatřicetiletý Berdych, který trpí chronickými problémy vyplývající z vrozené vady levé kyčle.

Když se tělo ozve, nedokáže hrát naplno. A v posledních dvou letech se ozývalo stále častěji. Nechtěl jen čekat na šanci V letošním roce odehrál devět turnajů a nastoupil k 22 zápasům. V žebříčku ATP klesl na 103. místo, což je daleko od 50. příčky, která zaručuje účast na nejprestižnějších turnajích a kariéru by mu ještě prodloužila. „Když tam nejsem, už nemám jisté, že se dostanu na velké turnaje. A abych ve svém věku seděl doma a čekal do posledního dne, jestli se někam dostanu, a pak rychle letěl někam do světa, to už nemám zapotřebí,“ přiznal.

Proto se rozhodl ke kroku, který se ale stejně tak trochu očekával. Ke konci kariéry. Kariéry, během které hrál šestkrát semifinále grandslamu, vyhrál 13 podniků ATP, vystoupal na čtvrté místo žebříčku a s parťákem Radkem Štěpánkem byl klíčovou postavou při dvou českých triumfech v Davis Cupu. „Má za sebou dlouhou a velice úspěšnou kariéru. Je jedním z nejlepších hráčů celé naší historie,“ řekl Navrátil, pod jehož vedením rodák z Valašského Meziříčí vstoupil do světa velkého tenisu. A který jej vedl coby nehrající kapitán v bojích o slavnou salátovou mísu.

„Byl úžasný sportovec a absolutní profesionál. Jsem vděčný, že jsem s ním mohl strávit šest let práce na top úrovni,“ dodal Tomáš Krupa, pod jehož dohledem se Berdych usadil mezi špičkou a pětkrát si zahrál Turnaj mistrů (kvalifikoval se šestkrát, jednou ale kvůli zranění chyběl). A právě na Masters v Londýně v sobotu naposledy zamává z kurtu fanouškům coby aktivní hráč vedený v pořadí světového žebříčku. „Tomáš prožil neuvěřitelně dobrou kariéru. Je zřejmě vůbec nejlepší z hráčů své generace, kteří nevyhráli grandslam. Kdyby hrál v jiné éře, pravděpodobně by pár titulů měl,“ míní bývalá světová jednička a uznávaný expert Mats Wilander.

Velká kariéra, které chyběla velká odměna

Ten tak připomněl něco, co bude Berdycha navždy provázet: český ranař měl to štěstí i smůlu, že se „trefil“ do období už nyní tenisových legend Švýcara Rogera Federera, Španěla Rafaela Nadala a Srba Novaka Djokoviče. Ano, na grandslamy při hodnocení Berdychovy dlouhé kariéry (kariéru mezi profesionály odstartoval už v roce 2002) nakonec vždycky dojde.



Nejde přehlédnout, že až na samotný tenisový vrchol v podobě triumfu na jednom ze čtyř největších klání to Berdych nikdy nedotáhl. Byť se o to pokoušel pravidelně od US 2002. Celkově 61krát. Nejblíže velkému titulu se dostal v roce 2010 na Wimbledonu, kde po výhrách nad Federerem a Djokovičem padl až ve finále s třetím do party, Nadalem. Ostatně ani ohlášení konce kariéry se neuskutečnilo dle Berdychova plánu. Sobotní sbohem mělo být tajemstvím do poslední chvíle.

Tomáš Berdych při utkání prvního kola French Open.

Médiím ho ale vyzradil jeho otec.

„Jestli chcete být překvapení, tak nesledujte žádná média ani sociální sítě. Ale vím, to v dnešní době nejde. Stala se chybička. Měl jsem v plánu malé překvapení na sobotu, kdy budu v Londýně, ale už to není možné. Ale to je v pořádku. Více informací bude v sobotu, buďte na příjmu,“ okomentoval celou situaci nakonec s nadhledem na Twitteru. Snad alespoň sobotní odpoledne v britské metropoli za účasti jeho rodičů i manželky Ester Berdych Sátorové, se kterou by poté měl zamířit na nějakou dobu do New Yorku, už proběhne dle jeho představ...